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Poster of Diary of a Lost Girl
7.9
Kinoafisha Films Diary of a Lost Girl
7.9

Diary of a Lost Girl

, 1929
Tagebuch einer Verlorenen
Germany / Drama / 18+
Poster of Diary of a Lost Girl
7.9

Cast

Louise Brooks
Louise Brooks
Thymian Henning
André Roanne
Younger Count Osdorff
Josef Rovenský
Apotheker Robert Henning
Fritz Rasp
Provisor Meinert
Vera Pawlowa
Aunt Frieda
Franziska Kinz
Meta
Arnold Korff
Older Count Osdorff
Edith Meinhard
Erika
Andrews Engelmann
The Director of the Establishment
Andrews Engelmann
The Director of the Establishment
Valeska Gert
The Director's Wife
Valeska Gert
The Director's Wife
Director G. W. Pabst
Writer Margarete Böhme, Rudolf Leonhardt
Composer Otto Stenzeel
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1929
World premiere 27 September 1929
Release date
27 September 1929 Austria
11 April 1930 France
15 October 1929 Germany
22 September 1983 Netherlands
Production Pabst-Film, Hom-AG für Filmfabrikation
Also known as
Tagebuch einer Verlorenen, Diary of a Lost Girl, Dnevnik izgubljene devojke, Trois pages d'un journal, Diário de uma Garota Perdida, Diário de uma Perdida, Diario de una muchacha perdida, Diário duma Mulher Perdida, Dnevnik izgubljene, Dusze bez steru, Dziennik upadłej dziewczyny, Egy perdita naplója, El diario de una joven perdida, En förlorads dagbok, En förtappads dagbok, Il diario di una donna perduta, Jurnalul unei femei pierdute, Kadotetun päiväkirja, Le journal d'une fille perdue, Le journal d'une jeune fille perdue, The Diary of a Lost Girl, Tres páginas de un diario, Дневник падшей, 淪落の女の日記, Diari d'una perduda, Trois Pages d’un journal

Film rating

7.9
Rate 11 votes
7.8 IMDb
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