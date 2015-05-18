Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cemetery of Splendour
Poster of Cemetery of Splendour
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Cemetery of Splendour

Cemetery of Splendour

Rak ti Khon Kaen 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Thailand / Great Britain / France / Germany / Malaysia / South Korea / Mexico / USA / Norway
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2015
Online premiere 30 October 2015
World premiere 18 May 2015
Release date
18 May 2015 Russia 18+
2 September 2015 France
14 January 2016 Germany
3 December 2015 Hungary
18 May 2015 Kazakhstan
2 September 2015 Netherlands AL
31 December 2015 Thailand
30 September 2016 USA
18 May 2015 Ukraine
Worldwide Gross $98,932
Production Kick the Machine, Anna Sanders Films, The Match Factory
Also known as
Rak ti Khon Kaen, Cemetery of Splendour, Amor en Khon Kaen, Cementerio de esplendor, Cemetery of Kings, Cemetery of Splendor, Cemitério de Esplendor, Cemitério do Esplendor, Cmentarz wspaniałości, Friedhof der Könige, Groblje raskoši, Groblje sjaja, Love in Khon Kaen, Ragyogó nekropolisz, Sovende soldater, Νεκροταφείο της δόξας, Кладбище блеска, 光りの墓, 華麗之墓
Director
Apichatpong Weerasethakul
Apichatpong Weerasethakul
Cast
Jenjira Pongpas
Banlop Lomnoi
Jarinpattra Rueangram
Sakda Kaewbuadee
Cast and Crew
Similar films for Cemetery of Splendour
Memoria 6.0
Memoria (2021)
Tlamess 6.0
Tlamess (2019)
Something Better To Come 7.6
Something Better To Come (2015)
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives 6.6
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010)
Syndromes and a Century 7.4
Syndromes and a Century (2006)
Tropical Malady 7.1
Tropical Malady (2004)
Mysterious Object at Noon 6.8
Mysterious Object at Noon (2000)
Et la lumière fut 7.3
Et la lumière fut (1989)
The Rose King 6.5
The Rose King (1986)

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more