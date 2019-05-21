Menu
6.0 IMDb Rating: 6.1
Kinoafisha Films Tlamess

Tlamess

Tlamess 18+
Country Tunisia / France / Qatar
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2019
World premiere 21 May 2019
Release date
19 February 2020 France
Production Exit Productions, Inside Productions, Madbox Studios
Also known as
Tlamess, Sortilège, Čarolija, Τλαμές, Тламес, Тламесс
Director
Ala Eddine Slim
Cast and Crew
Similar films for Tlamess
Atlantique 6.5
Atlantique (2019)
A Son 7.2
A Son (2019)
I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians 7.3
I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018)
Cemetery of Splendour 6.8
Cemetery of Splendour (2015)
Leviathan 6.5
Leviathan (2012)
Cyclo 7.2
Cyclo (1995)

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
