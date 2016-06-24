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Poster of Mashina lyubvi
3.9
Kinoafisha Films Mashina lyubvi
3.9

Mashina lyubvi

, 2016
Mashina lyubvi
Russia / Drama / 18+
Poster of Mashina lyubvi
3.9

Cast

Pavel Ruminov
Pavel Ruminov
Pasha
Natalya Anisimova
Natalya Anisimova
Natasha
Maria Lavrova
Masha
Rafael Durnonyan
Rafael Durnonyan
Rafael
Andrey Nazimov
Andrey Nazimov
Serega
Petr Vnukov
Klarissa Barskaya
Sasha Soshalskaia
Evgeniy Dakot
Evgeniy Dakot
Sergey Samorodov
Director Pavel Ruminov
Writer Pavel Ruminov
Composer Aleksandr Ivanov, The Karpov Brothers
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2016
World premiere 24 June 2016
Release date
24 June 2016 Russia 18+
24 June 2016 Kazakhstan
24 June 2016 Ukraine
Production Lost Souls Films
Also known as
Mashina lyubvi, Love Machine, Aşk Makinesi, Máquina de Amor, Машина любви, 爱情机器, Ask Makinasi

Film rating

3.9
Rate 10 votes
3.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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