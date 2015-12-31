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Poster of Srochno vyydu zamuzh
4.2
Srochno vyydu zamuzh - Trailer
Kinoafisha Films Srochno vyydu zamuzh
4.2

Srochno vyydu zamuzh

, 2015
Srochno vyydu zamuzh
Russia / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Srochno vyydu zamuzh
4.2
Srochno vyydu zamuzh - Trailer
Srochno vyydu zamuzh  Trailer

Cast

Julia Kovalchuk
Julia Kovalchuk
Aleksey Chumakov
Aleksey Chumakov
Raisa Ryazanova
Raisa Ryazanova
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Ekaterina Malikova
Ekaterina Malikova
Alla
Roman Madyanov
Roman Madyanov
Nonna Grishaeva
Nonna Grishaeva
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Alika Smekhova
Alika Smekhova
Euclid Kyurdzidis
Euclid Kyurdzidis
Director Sergey Chekalov
Writer Andrey Galanov, Aleksandr Gryazin, Artem Klinkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2015
World premiere 31 December 2015
Release date
31 December 2015 Russia Централ Партнершип 16+
31 December 2015 Belarus
31 December 2015 Kazakhstan
31 December 2015 Ukraine
Budget $1,400,000
Worldwide Gross $1,067,507
Production Art Pictures Studio, WeiT Media
Also known as
Srochno vyydu zamuzh, Get married urgently, Срочно выйду замуж, Hunting the Groom

Film rating

4.2
Rate 14 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
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Srochno vyydu zamuzh - Trailer
Srochno vyydu zamuzh Trailer
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