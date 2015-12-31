Cast
Cast and Crew
Writer
Andrey Galanov, Aleksandr Gryazin, Artem Klinkov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2015
World premiere
31 December 2015
Release date
|31 December 2015
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|31 December 2015
|Belarus
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|31 December 2015
|Kazakhstan
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|31 December 2015
|Ukraine
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Budget
$1,400,000
Worldwide Gross
$1,067,507
Production
Art Pictures Studio, WeiT Media
Also known as
Srochno vyydu zamuzh, Get married urgently, Срочно выйду замуж, Hunting the Groom