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Julia Kovalchuk
Julia Kovalchuk
Kinoafisha
Persons
Julia Kovalchuk
Julia Kovalchuk
Julia Kovalchuk
Date of Birth
12 November 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actress
Place of Birth
Volzhsky, Russia
Actor type
Comedy actress
,
Voice actress
,
Romantic actress
Popular Films
5.8
Disco ormene
(2008)
4.8
Odin v odin!
(2013)
4.8
Saving Santa
(2013)
Filmography
Mezhdu nami shou
Comedy, Reality-TV
2021, Russia
4.3
Vzveshennye lyudi
Reality-TV
2015, Russia
4.2
Srochno vyydu zamuzh
Srochno vyydu zamuzh
Comedy, Romantic
2015, Russia
Watch trailer
4.8
Odin v odin!
Reality-TV
2013, Russia
4.8
Saving Santa
Saving Santa
Animation, Comedy, Family
2013, Great Britain
Watch trailer
4
Novye priklyucheniya Alyonushki i Eryomy
Novye priklyucheniya Alyonushki i Eryomy
Animation, Fairy Tale, Family
2009, Russia
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5.8
Disco ormene
Sunshine Barry and the Disco Worms / Disco ormene
Family, Animation
2008, Germany / Denmark
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