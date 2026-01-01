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Julia Kovalchuk
Julia Kovalchuk Julia Kovalchuk
Kinoafisha Persons Julia Kovalchuk

Julia Kovalchuk

Julia Kovalchuk

Date of Birth
12 November 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actress
Place of Birth
Volzhsky, Russia
Actor type
Comedy actress, Voice actress, Romantic actress

Popular Films

Disco ormene 5.8
Disco ormene (2008)
Odin v odin! 4.8
Odin v odin! (2013)
Saving Santa 4.8
Saving Santa (2013)

Filmography

Mezhdu nami shou
Mezhdu nami shou
Comedy, Reality-TV 2021, Russia
Vzveshennye lyudi 4.3
Vzveshennye lyudi
Reality-TV 2015, Russia
Srochno vyydu zamuzh 4.2
Srochno vyydu zamuzh Srochno vyydu zamuzh
Comedy, Romantic 2015, Russia
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Odin v odin! 4.8
Odin v odin!
Reality-TV 2013, Russia
Saving Santa 4.8
Saving Santa Saving Santa
Animation, Comedy, Family 2013, Great Britain
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Novye priklyucheniya Alyonushki i Eryomy 4
Novye priklyucheniya Alyonushki i Eryomy Novye priklyucheniya Alyonushki i Eryomy
Animation, Fairy Tale, Family 2009, Russia
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Disco ormene 5.8
Disco ormene Sunshine Barry and the Disco Worms / Disco ormene
Family, Animation 2008, Germany / Denmark
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