Film details
Country
Great Britain / Spain / France
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
1994
World premiere
1 May 1994
Release date
|5 January 1995
|Russia
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|16+
|1 May 1994
|France
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|5 January 1995
|Kazakhstan
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|4 January 1995
|Netherlands
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|4 January 1995
|USA
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|5 January 1995
|Ukraine
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MPAA
R
Production
CiBy 2000, CiBy UK, Ciby Uk
Also known as
Uncovered, A tábua de flandres, Flamansko platno, Flamsko platno, Geheimnisse, La tabla de flandes, Lóhalálában, Odhalení, Qui a tué le chevalier?, Retouching Naked Smile, Scacco matto, Śmiertelny ruch, Szachownica flamandzka, Tajemnica flamandzkiego płótna, Thanasimi kinisi, The Flemish Board, Xeque-Mate, Фламандская доска, 비밀의 그림, レタッチ 裸の微笑, 古画之谜