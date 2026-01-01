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Poster of Uncovered
5.7
Kinoafisha Films Uncovered
5.7

Uncovered

, 1994
Uncovered
Great Britain, Spain, France / Thriller / 18+
Poster of Uncovered
5.7

Cast

Kate Beckinsale
Kate Beckinsale
Julia
John Wood
John Wood
Cesar
Paudge Behan
Domenec
Peter Wingfield
Max
Helen McCrory
Helen McCrory
Lola
Michael Gough
Don Manuel
Art Malik
Art Malik
Alvaro
Sinéad Cusack
Sinéad Cusack
Menchu
Anthony Milner
Inspector
James Villiers
Montegrifo
Director Jim McBride
Writer Michael Hirst, Arturo Pérez-Reverte, Jim McBride, Jack Baran
Composer Philippe Sarde
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Spain / France
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1994
World premiere 1 May 1994
Release date
5 January 1995 Russia 16+
1 May 1994 France
5 January 1995 Kazakhstan
4 January 1995 Netherlands
4 January 1995 USA
5 January 1995 Ukraine
MPAA R
Production CiBy 2000, CiBy UK, Ciby Uk
Also known as
Uncovered, A tábua de flandres, Flamansko platno, Flamsko platno, Geheimnisse, La tabla de flandes, Lóhalálában, Odhalení, Qui a tué le chevalier?, Retouching Naked Smile, Scacco matto, Śmiertelny ruch, Szachownica flamandzka, Tajemnica flamandzkiego płótna, Thanasimi kinisi, The Flemish Board, Xeque-Mate, Фламандская доска, 비밀의 그림, レタッチ 裸の微笑, 古画之谜

Film rating

5.7
Rate 13 votes
5.7 IMDb
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soundtrack Uncovered
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