Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Nicholas on Holiday
Poster of Nicholas on Holiday
Poster of Nicholas on Holiday
Poster of Nicholas on Holiday
Poster of Nicholas on Holiday
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.2
Rate
5 posters
Kinoafisha Films Nicholas on Holiday

Nicholas on Holiday

Les vacances du petit Nicolas 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The summer holidays begin, Nicolas and his family travel to the seaside where a whole new series of adventures await them.
Nicholas on Holiday - trailer in russian
Nicholas on Holiday  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2014
Online premiere 3 October 2014
World premiere 9 July 2014
Release date
20 November 2014 Russia Наше кино 6+
20 November 2014 Belarus
25 December 2014 Brazil
9 July 2014 France
2 October 2014 Germany
2 October 2014 Greece
23 October 2014 Hungary 6
16 April 2015 Italy
20 November 2014 Kazakhstan
14 August 2014 Poland
21 August 2014 South Korea ALL
20 November 2014 Ukraine
MPAA G
Worldwide Gross $27,567,832
Production Fidélité Films, M6 Films, Saint Sébastien Froissart
Also known as
Les vacances du petit Nicolas, Nicholas on Holiday, A kis Nicolas nyaral, As Férias do Menino Nicolau, As Férias do Pequeno Nicolau, Der kleine Nick macht Ferien, Kleine Nicolaas gaat op vakantie, Las vacaciones del pequeño Nicolás, Le vacanze del piccolo Nicolas, Mazā Nikolā brīvdienas, Micuţul Nicolas în vacanţă, Mikulášovy patálie na prázdninách, Nicolas on Holiday, Nikec na pocitnicah, O mikros Nikolas paei diakopes, Pıtırcık Tatilde, Wakacje Mikołajka, Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές, Ваканциите на малкия Никола, Каникулы маленького Николя, Канікули маленького Ніколя, プチ・ニコラ　最強の夏休み, 我們的最強暑假
Director
Laurent Tirard
Laurent Tirard
Cast
Valérie Lemercier
Valérie Lemercier
Kad Merad
Kad Merad
Dominique Lavanant
Dominique Lavanant
François-Xavier Demaison
François-Xavier Demaison
Bouli Lanners
Bouli Lanners
Cast and Crew
Similar films for Nicholas on Holiday
Little Nicholas 7.1
Little Nicholas (2009)
Little Heroes 7.6
Little Heroes (2023)
Les Hennedricks 5.2
Les Hennedricks (2023)
Boeien! 4.6
Boeien! (2022)
Charlie Cooper - The Egg Mystery 6.5
Charlie Cooper - The Egg Mystery (2021)
Little Nicholas 7.1
Little Nicholas (2022)
Little Nicholas' Treasure 5.7
Little Nicholas' Treasure (2021)
10 jours sans maman 5.2
10 jours sans maman (2020)
Venice calling / Venise n'est pas en Italie 6.2
Venice calling / Venise n'est pas en Italie (2019)
Asterix – The Secret Of The Magic Potion / Astérix: Le secret de la potion magique. 7.2
Asterix – The Secret Of The Magic Potion / Astérix: Le secret de la potion magique. (2018)
6.9
Auf Augenhöhe (2016)
Asterix: Le Domain de Dievx 7.4
Asterix: Le Domain de Dievx (2014)

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Морская 15 February 2016, 11:36
Очень хороший фильм.Смотрела в Париже с 8-летним внуком.Очень понравился фильм нам обоим.После просмотра долго вспоминали и обсуждали. В Москве… Read more…
Film Trailers All trailers
Nicholas on Holiday - trailer in russian
Nicholas on Holiday Trailer in russian
Nicholas on Holiday - trailer 3
Nicholas on Holiday Trailer 3
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more