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Poster of Bulag. Svyatoy istochnik
6.8
Kinoafisha Films Bulag. Svyatoy istochnik
6.8

Bulag. Svyatoy istochnik

, 2013
Bulag. Svyatoy istochnik
Russia / Drama / 18+
Poster of Bulag. Svyatoy istochnik
6.8

Cast

Vladimir Shirapov
Igor Petrenko
Igor Petrenko
Sergey
Aleksandr Golubev
Aleksandr Golubev
Taras
Bilikto Dambaev
Bilikto Dambaev
Markel
Dugar Zhalsanov
Vitaly Nesterov
Kolya
Zhan Baldanov
Burkhan(spirit)
Albina Baldanova
Zhambalovna
Zhalsyp Budaev
Barnak
Dashi-Tsyren Dashinamzhilov
Sanzheich
Tsynge Lomboev
Spartak
Balzhit Ochirova
Aunt Radna
Director Solbon Lygdenov
Writer Solbon Lygdenov
Composer Viktor Zhalsanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2013
World premiere 27 June 2013
Budget 2,000,000 RUR
Production MonUla films
Also known as
Bulag. Svyatoy istochnik, Bulag: Sacred Spring, Булаг. Святой источник

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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