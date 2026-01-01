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4.2
Kinoafisha Films Smile When Stars Are Crying
4.2

Smile When Stars Are Crying

, 2010
Ulybnis, kogda plachut zvezdy
Russia / Drama / 18+
4.2

Cast

Nina Antonova
Nina Antonova
Sanitarka v bolnitse
Aleksandr Golubev
Aleksandr Golubev
Viktoriya Isakova
Viktoriya Isakova
Konstantin Danilyuk
Taksist
Alyona Ivchenko
Alyona Ivchenko
Konstantin Milovanov
Konstantin Milovanov
Director Maryna Vroda
Writer Alina Semeryakova, Igor Shcherbakov, Evgeniy Spasskiy
Composer Mykyta Moiseiev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Production year 2010
Production Star Media
Also known as
Ulybnis, kogda plachut zvezdy, Посміхнись коли зірки плачуть, Улыбнись, когда плачут звезды

Film rating

4.2
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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