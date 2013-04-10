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Poster of Just a Sigh
6.4
Just a Sigh - Trailer
Kinoafisha Films Just a Sigh
6.4

Just a Sigh

, 2013
Just a Sigh / Le temps de l'aventure
France, Belgium, Ireland / Drama / 18+
Trailers
Poster of Just a Sigh
6.4
Just a Sigh - Trailer
Just a Sigh  Trailer

Cast

Emmanuelle Devos
Emmanuelle Devos
Alix Aubane
Gabriel Byrne
Gabriel Byrne
Doug
Gilles Privat
Rodolphe
Aurélia Petit
Aurélia Petit
Diane
Laurent Capelluto
Laurent Capelluto
Olivier
Françoise Lebrun
Françoise Lebrun
La mère d'Alix
Sébastien Pouderoux
Sébastien Pouderoux
Le jeune homme qui fait passer le casting
Denis Menochet
Denis Menochet
Antoine
Olivier Broche
L'administrateur du théâtre
Eddie Chignara
Un acteur de la pièce d'Ibsen
Director Jérôme Bonnell
Writer Jérôme Bonnell
Composer Raf Keunen
Cast and Crew

Film details

Country France / Belgium / Ireland
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2013
World premiere 10 April 2013
Release date
16 January 2014 Argentina
10 April 2013 Belgium
10 July 2014 Chile
10 April 2013 France
20 February 2014 Hungary
21 November 2014 Spain
21 March 2014 USA
Worldwide Gross $1,406,331
Production Rectangle Productions, Scope Pictures, Element Pictures
Also known as
Le temps de l'aventure, Just a Sigh, El tiempo de los amantes, Apenas um Suspiro, Csak egy pillantás, L'hora de l'aventura, Przygoda w pociągu, Vremea aventurilor, Время приключений

Film rating

6.4
Rate 13 votes
6.4 IMDb

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Just a Sigh - Trailer
Just a Sigh Trailer
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