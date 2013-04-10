Film details
Country
France / Belgium / Ireland
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2013
World premiere
10 April 2013
Release date
|16 January 2014
|Argentina
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|10 April 2013
|Belgium
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|10 July 2014
|Chile
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|10 April 2013
|France
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|20 February 2014
|Hungary
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|21 November 2014
|Spain
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|21 March 2014
|USA
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Worldwide Gross
$1,406,331
Production
Rectangle Productions, Scope Pictures, Element Pictures
Also known as
Le temps de l'aventure, Just a Sigh, El tiempo de los amantes, Apenas um Suspiro, Csak egy pillantás, L'hora de l'aventura, Przygoda w pociągu, Vremea aventurilor, Время приключений