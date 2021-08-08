Menu
Russian
Poster of Vortex
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.4
2 posters
Vortex

Vortex

Vortex 18+
Synopsis

The last days of an elderly couple stricken by dementia.

Vortex - trailer in russian
Country France / Belgium / Monaco
Runtime 2 hours 22 minutes
Production year 2021
Online premiere 28 June 2022
World premiere 8 August 2021
Release date
20 October 2022 Russia Arthouse
13 May 2022 Canada
1 April 2022 Czechia
25 April 2022 Estonia K-12
21 April 2023 Finland K-12
13 April 2022 France
28 April 2022 Germany
20 May 2022 Great Britain
3 November 2022 Greece
14 April 2022 Italy
8 December 2023 Japan
31 March 2022 Netherlands
23 September 2022 Poland
27 January 2022 Portugal
29 July 2022 Spain
6 May 2022 Turkey
29 April 2022 USA
Worldwide Gross $340,619
Production Rectangle Productions, Wild Bunch International, Les Cinémas de la Zone
Also known as
Vortex, Au bord du monde, Dementia, Keeris, Ma'arbolet, VORTEX ヴォルテックス, Вихор, Вихрь, 旋涡, 歲月的漩渦, 漩渦
Director
Gaspar Noé
Gaspar Noé
Cast
Dario Argento
Dario Argento
Françoise Lebrun
Françoise Lebrun
Alex Lutz
Alex Lutz
Kylian Dheret
Vuk Brankovic
Cast and Crew
Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Vortex - trailer in russian
Stills
