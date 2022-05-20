Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of One Fine Morning
1 poster
Kinoafisha Films One Fine Morning

One Fine Morning

Un beau matin 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Sandra lives in a small apartment in Paris with her eight-year-old daughter. She regularly visits her father, Georg, who suffers from a neurodegenerative disease that undermines his capacities day by day. While she embarks with her family on an obstacle course through nursing homes to install Georg in a safe place, Sandra unexpectedly runs into Clément. Although he is not free, a passionate relationship begins.
One Fine Morning - trailer
One Fine Morning  trailer
Country France / Great Britain / Germany
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2022
Online premiere 1 February 2023
World premiere 20 May 2022
Release date
8 June 2023 Australia MA 15+
21 December 2022 Estonia
14 April 2023 Finland
5 October 2022 France
8 December 2022 Germany
28 April 2023 Great Britain 15
8 June 2023 Greece
21 September 2023 Hong Kong
5 May 2023 Japan
10 November 2022 Lithuania N13
29 June 2023 Montenegro
27 October 2022 Netherlands
4 November 2022 Norway
29 June 2023 Serbia
6 September 2023 South Korea
31 March 2023 Spain
30 December 2022 Taiwan
9 December 2022 USA R
19 January 2023 Ukraine 16+
MPAA R
Worldwide Gross $1,467,217
Production Les Films Pelléas, MUBI, Razor Film Produktion GmbH
Also known as
Un beau matin, One Fine Morning, An einem schönen Morgen, En vacker dag..., Uma Bela Manhã, Una linda mañana, Egy szép reggelen, En dejlig morgen, En vakker morgen, Güzel Bir Sabah, Jedno lepo jutro, Jednog lijepog jutra, Kaunis aamu, Nekega lepega jutra, O dimineață minunată, Piękny poranek, Üks kaunis hommik, Un bel mattino, Un matí bonic, Una bonita mañana, Vienā jaukā rītā, Ένα όμορφο πρωινό, Една хубава утрин, Одним прекрасным утром, Одного чудового ранку, 원 파인 모닝, それでも私は生きていく, 幸福晝鳴曲, 晨光正好, 美好的早晨
Director
Mia Hansen-Løve
Mia Hansen-Løve
Cast
Léa Seydoux
Léa Seydoux
Pascal Greggory
Melvil Poupaud
Melvil Poupaud
Nicole Garcia
Nicole Garcia
Sarah Lepicard
Cast and Crew
Similar films for One Fine Morning
Bergman Island 6.1
Bergman Island (2021)
Salvatore: Shoemaker of Dreams 6.3
Salvatore: Shoemaker of Dreams (2020)
Limbo 7.2
Limbo (2020)
A Paris Education 6.3
A Paris Education (2018)
Shut Up And Play The Piano 7.3
Shut Up And Play The Piano (2018)
Ava 6.6
Ava (2018)
Sari sicak 5.7
Sari sicak (2017)
To Life 6.4
To Life (2014)
Listen Up Philip 6.3
Listen Up Philip (2014)
Eden 6.4
Eden (2014)
Fidelio: Alice's Odyssey 6.3
Fidelio: Alice's Odyssey (2014)
The Invisible Life 5.3
The Invisible Life (2013)

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
One Fine Morning - trailer
One Fine Morning Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more