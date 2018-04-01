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Mikhail Ugarov
Mikhail Ugarov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Ugarov
Mikhail Ugarov
Mikhail Ugarov
Date of Birth
23 January 1956
Age
62 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
1 April 2018
Occupation
Writer, Director, Actor
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.9
Peterburgskie tayny
(1994)
6.6
Ragin
(2004)
6.6
Bratya Ch
(2014)
Filmography
6.6
Bratya Ch
Bratya Ch
Drama
2014, Russia
Watch trailer
3
Lyubov na rayone
Comedy
2008, Russia
6.6
Ragin
Ragin
Drama
2004, Russia
6.9
Peterburgskie tayny
Drama, History
1994, Russia
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