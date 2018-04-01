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Mikhail Ugarov Mikhail Ugarov
Kinoafisha Persons Mikhail Ugarov

Mikhail Ugarov

Mikhail Ugarov

Date of Birth
23 January 1956
Age
62 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
1 April 2018
Occupation
Writer, Director, Actor
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Peterburgskie tayny 6.9
Peterburgskie tayny (1994)
Ragin 6.6
Ragin (2004)
Bratya Ch 6.6
Bratya Ch (2014)

Filmography

Bratya Ch 6.6
Bratya Ch Bratya Ch
Drama 2014, Russia
Watch trailer
Lyubov na rayone 3
Lyubov na rayone
Comedy 2008, Russia
Ragin 6.6
Ragin Ragin
Drama 2004, Russia
Peterburgskie tayny 6.9
Peterburgskie tayny
Drama, History 1994, Russia
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