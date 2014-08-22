Menu
Poster of God Help the Girl
6.4 IMDb Rating: 6.4
Kinoafisha Films God Help the Girl

God Help the Girl

God Help the Girl 18+
Synopsis

As Eve begins writing songs as a way to sort through some emotional problems, she meets James and Cassie, two musicians each at crossroads of their own.
God Help the Girl - trailer
God Help the Girl  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2014
Online premiere 22 August 2014
World premiere 22 August 2014
Release date
31 October 2014 Russia 16+
30 January 2015 Germany
22 August 2014 Great Britain
23 October 2014 Hong Kong
31 October 2014 Kazakhstan
19 September 2014 Spain
25 September 2014 Thailand
5 September 2014 USA
31 October 2014 Ukraine
Budget $1,850,000
Worldwide Gross $423,306
Production Barry Mendel Productions, British Film Company, British Film Company
Also known as
God Help the Girl, Aita jumal tüdrukut, Dziewczyny, Tanri Qiza Kömek edir, Ο Θεός μαζί της, Боже, помоги девушке, ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール, 上帝帮助女孩, 戀夏小情歌
Director
Stewart Murdoch
Cast
Emily Browning
Hannah Murray
Olly Alexander
Pierre Boulanger
Cora Bisset
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 11 votes
6.4 IMDb
God Help the Girl - trailer
God Help the Girl Trailer
God Help the Girl - teaser
God Help the Girl Teaser
Stills
