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Poster of One Million Yen Girl
6.9
Kinoafisha Films One Million Yen Girl
6.9

One Million Yen Girl

, 2008
Hyakuman-en to nigamushi onna
Japan / Drama / 18+
Poster of One Million Yen Girl
6.9

Synopsis

A 21-year-old girl is released from prison, only to deal with the neighborhood gossip about her and family conflicts. She decides to save one million yen, move to where no one knows her and keep repeating the process.

Cast

Yu Aoi
Yu Aoi
Suzuko Satô
Mirai Moriyama
Mirai Moriyama
Ryôhei Nakajima
Pierre Taki
Haruo Fujii
Terunosuke Takezai
Yuuki
Ryûsei Saitô
Takuya Satô
Sumie Sasaki
Fujii Kinu
Noriko Eguchi
Kami Hiraiwa
Keisuke Horibe
Tarō Ishida
Director Yuki Tanada
Writer Yuki Tanada
Composer Ko Hirano, Eiko Sakurai
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2008
World premiere 19 July 2008
Release date
12 November 2010 Russia
19 July 2008 Japan
Worldwide Gross $3,861,643
Production Nikkatsu, Wowow Films
Also known as
Hyakuman-en to nigamushi onna, One Million Yen Girl, Dziewczyna z milionem, Garota de um Milhão de Ienes, One Million Yen and the Nigamushi Woman, Миллион йен и миллион проблем, 百万円と苦虫女, 百萬圓女孩的眼淚日記, 百萬元女孩的眼淚日記, One Million Yen and the Bitter-Bug-Woman, Девушка с миллионом

Film rating

6.9
Rate 12 votes
7.2 IMDb
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