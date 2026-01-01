Menu
Poster of Poltergeist II: The Other Side
5.7 IMDb Rating: 5.7
Poltergeist II: The Other Side

Poltergeist II: The Other Side

Poltergeist II: The Other Side 18+
Synopsis

The Freeling family have a new house, but their troubles with supernatural forces don't seem to be over.
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1986
World premiere 23 May 1986
Release date
23 May 1986 Russia 16+
7 August 1986 Australia
23 May 1986 Brazil
23 May 1986 Canada
27 July 1986 France
18 September 1986 Germany
19 September 1986 Great Britain
19 September 1986 Ireland 15
1 November 1986 Japan PG12
23 May 1986 Kazakhstan
23 January 1987 Portugal
19 July 1986 Spain
23 May 1986 USA
23 May 1986 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $40,998,097
Production Freddie Fields Productions, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Poltergeist II: The Other Side, Poltergeist II, Poltergeist II: El otro lado, Hlučný duch 2: Druhá strana, Poltergeist 2, Poltergeist II: La otra dimensión, Poltergeist II: O Outro Lado, Poltergeist II. Juegos diabólicos II, Полтергейст 2: Обратная сторона, Duch II: Druga strona, Kopogó szellem 2., Kötü ruh 2, Poltergajst 2: Druga strana, Poltergeist II - Den andra sidan, Poltergeist II - Die andere Seite, Poltergeist II - L'altra dimensione, Poltergeist II - The Other Side, Poltergeist II - Toinen puoli, Poltergeist II - Ze zijn terug, Poltergeist II : L'Autre Côté, Poltergeist II: L'autre côté, The Horror, To pnevma tou daimona, Yêu Tinh 2, Το πνεύμα του δαίμονα, Полтергейст II: Інший бік, Полтъргайст II: От другата страна, पोल्टरगाइस्ट II, ポルターガイスト2/Porutaagaisuto 2, 陰風怒吼
Director
Brian Gibson
Cast
JoBeth Williams
JoBeth Williams
Craig T. Nelson
Heather O'Rourke
Oliver Robins
Zelda Rubinstein
Cast and Crew
Film rating

5.7
11 votes
5.7 IMDb
