Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Poltergeist
Poster of Poltergeist
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Poltergeist

Poltergeist

Poltergeist 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A family's home is haunted by a host of ghosts.
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 1982
Online premiere 1 September 2021
World premiere 21 May 1982
Release date
4 June 1982 Russia 18+
28 October 1982 Argentina
6 August 1982 Australia
4 June 1982 Brazil
3 September 1982 Denmark
4 June 1982 Finland K-16
20 October 1982 France
22 September 1982 Germany
16 September 1982 Great Britain
24 September 1982 Ireland 15
17 July 1982 Japan PG12
4 June 1982 Kazakhstan
31 October 2022 Latvia N7
26 August 1982 Netherlands
1 January 1984 Poland 16
1 June 1991 South Korea 18
8 January 1989 Spain
4 June 1982 Sweden 15
4 June 1982 USA
4 June 1982 Ukraine
MPAA PG
Budget $10,700,000
Worldwide Gross $77,233,286
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Amblin Entertainment, SLM Production Group
Also known as
Poltergeist, Полтергейст, Hlučný duch, Poltergeist: Juegos Diabólicos, Duch, It's Night Time, Juegos diabólicos, Kötü Ruh, La vengeance des fantômes, Poltergeist - Demoniache presenze, Poltergeist - Kopogó szellem, Poltergeist - O Fenômeno, Poltergeist (Fenómenos extraños), Poltergeist, o Fenómeno, Poltergeist. Juegos diabólicos, Poltergeistas, Porutagaisuto, Rooh-e Khabis, To pnevma tou kakou, Yêu Tinh (Hồn ma ồn ào), Το πνεύμα του κακού, Кућни дух, Полтергеист, Полтъргайст, मौत का घर, ポルターガイスト（1982）, 鬼哭神號, 鬼驅人
Director
Tobe Hooper
Tobe Hooper
Cast
Craig T. Nelson
JoBeth Williams
JoBeth Williams
Beatrice Straight
Beatrice Straight
Dominique Dunne
Oliver Robins
Cast and Crew
Similar films for Poltergeist
Poltergeist III 4.7
Poltergeist III (1988)
Poltergeist II: The Other Side 5.7
Poltergeist II: The Other Side (1986)
Presence 6.0
Presence (2025)
Poltergeist 5.7
Poltergeist (2015)
Candyman 6.6
Candyman (1992)
Misery 7.7
Misery (1990)
It 6.7
It (1990)
Pet Sematary 6.8
Pet Sematary (1989)
Child's Play 6.7
Child's Play (1988)
The Lost Boys 7.7
The Lost Boys (1987)
The Fly 7.1
The Fly (1986)
Fright Night 7.3
Fright Night (1985)
Film in Collections
Films About Clowns Films About Clowns

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack Poltergeist
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more