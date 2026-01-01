Menu
Poster of Poltergeist III
Poster of Poltergeist III
4.7 IMDb Rating: 4.7
Poltergeist III

Poltergeist III 18+
Synopsis

Carol Anne is staying with her aunt in a highrise building, and the supernatural forces that have haunted her previously follow her there.
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1988
World premiere 10 June 1988
Release date
10 June 1988 Russia 16+
16 June 1988 Australia
10 June 1988 Brazil
10 August 1988 France
15 September 1988 Germany
23 September 1988 Great Britain
23 September 1988 Ireland 15
25 June 1988 Japan PG12
10 June 1988 Kazakhstan
14 August 1988 Spain
10 June 1988 Sweden 15
17 December 1988 Thailand
10 June 1988 USA
10 June 1988 Ukraine
MPAA PG
Budget $10,500,000
Worldwide Gross $14,114,488
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Star Partners
Also known as
Poltergeist III, Hlučný duch 3: Temná stránka zla, Juegos diabólicos 3, Poltergeist 3, Полтергейст 3, Duch III, I ekdikisi ton daimonon, Juegos diabólicos III, Kopogó szellem 3., Kötü Ruh 3, Kućni duh 3, Poltergeist III - Cresce o Pavor, Poltergeist III - Die dunkle Seite des Bösen, Poltergeist III - Eles Estão Aí, Poltergeist III - Eles Estão de Volta, Poltergeist III - O Capítulo Final, Poltergeist III: O Capítulo Final, Poltergeist III: The Final Chapter, Poltergeist III: We're Back, Yêu Tinh 3, Η εκδίκηση των δαιμόνων, Полтергейст III, Полтъргайст III, पोल्टरगाइस्ट III, ポルターガイスト3 少女の霊に捧ぐ…, 腥風血雨
Director
Gary Sherman
Cast
Tom Skerritt
Tom Skerritt
Nancy Allen
Heather O'Rourke
Zelda Rubinstein
Lara Flynn Boyle
Lara Flynn Boyle
4.7
4.7 IMDb
