Poster of Pet Sematary Two
Kinoafisha Films Pet Sematary Two

Pet Sematary Two

Pet Sematary II 18+
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1992
World premiere 28 August 1992
1 August 1993 Denmark
13 February 1993 France
19 November 1992 Germany
5 March 1993 Spain
8 January 1993 Sweden
28 August 1992 USA
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $17,092,453
Production Paramount Pictures, Columbus Circle Films
Pet Sematary II, Cementerio maldito dos, Jurtjyrkogården 2, Pet Sematary Two, Cementerio de mascotas II, Cementerio viviente 2, Cementerio viviente dos, Cemitério Maldito II, Cemitério Vivo II, Cimetière vivant 2, Cimitero vivente 2, Cintorín domácich zvierat 2, Friedhof der Kuscheltiere 2, Groblje kucnih ljubimaca 2, Groblje kućnih ljubimaca 2, Hayvan Mezarlığı 2, Hřbitov domácích zvířátek 2, Kedvencek temetője 2., Lemmikkihautausmaa II, Loomade surnuaed 2, Nekrotafeio zontanon 2, Nekrotafeio zontanon nekron, Ondskabens kirkegård 2, Pet Cemetery II, Pet Sematary 2, Petto·Semetari 2, Quái Thú 2, Simetierre 2, Smętarz dla zwierzaków II, Uinu, uinu lemmikkini 2, Νεκροταφείο ζωντανών 2, Νεκροταφείο ζώων 2, Гробище за домашни любимци II, Кладбище домашних животных 2, Цвинтар домашніх тварин 2, ペット・セメタリー2, 夜半仔敲门续集, 宠物公墓2, 宠物坟场2, 禁入墳場2
Mary Lambert
Edward Furlong
Edward Furlong
Anthony Edwards
Anthony Edwards
Clancy Brown
Clancy Brown
4.9
Rate 10 votes
4.9 IMDb
