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Poster of Emmanuelle
5.0
Kinoafisha Films Emmanuelle
5.0

Emmanuelle

, 1974
Emmanuelle
France / Drama, Adult / 18+
Poster of Emmanuelle
5.0

Synopsis

The wife of a French diplomat in Bangkok, Emmanuelle embarks on a voyage of sexual discovery.

Cast

Alain Cuny
Alain Cuny
Mario
Sylvia Kristel
Sylvia Kristel
Emmanuelle
Marika Green
Marika Green
Bee
Daniel Sarky
Jean
Jeanne Colletin
Ariane
Christine Boisson
Marie-Ange
Marion Webb
Gabriel Briand
Le deuxième homme dans l'avion
Gregory
Yves Rousset-Rouard
Yves
Director Just Jaeckin
Writer Jean-Louis Richard, Emmanuelle Arsan
Composer Pierre Bachelet
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1974
World premiere 25 June 1974
Release date
30 October 2027 Austria 16
25 June 1974 Belgium 16
25 June 1974 France
19 September 1974 Germany
9 July 1974 Great Britain 18
19 December 2024 Hong Kong III
3 October 1974 Ireland
21 December 1974 Japan R18+
3 October 1974 Netherlands
17 April 1975 Portugal
1 February 1978 Spain
29 November 2024 Taiwan
3 December 1974 USA
Budget $500,000
Production Trinacra Films, Orphée Productions
Also known as
Emmanuelle, Emanuela, 艾曼紐, Emmanuelle - Hisli duygular, Emmanuelle, a Verdadeira, Hồi Ký Của Emmanuelle, Εμμανουέλλα, Емануела, Еммануель, Эммануэль, エマニエル夫人, 艾曼妞, 艾曼纽, 艾曼紐 1974

Film rating

5.0
Rate 13 votes
5.2 IMDb
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