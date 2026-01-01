Film details
Country
France
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1974
World premiere
25 June 1974
Release date
|30 October 2027
|Austria
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|16
|25 June 1974
|Belgium
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|16
|25 June 1974
|France
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|19 September 1974
|Germany
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|9 July 1974
|Great Britain
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|18
|19 December 2024
|Hong Kong
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|III
|3 October 1974
|Ireland
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|21 December 1974
|Japan
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|R18+
|3 October 1974
|Netherlands
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|17 April 1975
|Portugal
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|1 February 1978
|Spain
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|29 November 2024
|Taiwan
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|3 December 1974
|USA
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Budget
$500,000
Production
Trinacra Films, Orphée Productions
Also known as
Emmanuelle, Emanuela, 艾曼紐, Emmanuelle - Hisli duygular, Emmanuelle, a Verdadeira, Hồi Ký Của Emmanuelle, Εμμανουέλλα, Емануела, Еммануель, Эммануэль, エマニエル夫人, 艾曼妞, 艾曼纽, 艾曼紐 1974