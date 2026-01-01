Menu
Poster of Wild Orchid
4.5 IMDb Rating: 4.5
Kinoafisha Films Wild Orchid

Wild Orchid

Wild Orchid 18+
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1990
World premiere 22 December 1989
Release date
22 December 1989 Russia 18+
4 July 1990 France
3 August 1990 Great Britain 18
15 November 1990 Hungary
22 December 1989 Italy
22 December 1989 Kazakhstan
6 July 1990 Netherlands
6 July 1990 Portugal
30 June 1990 South Korea 19
18 January 1993 Turkey
27 April 1990 USA
22 December 1989 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $11,060,485
Production Vision PDG
Also known as
Wild Orchid, Orquídea salvaje, Divlja orhideja, Orquídea Selvagem, Дикая орхидея, Agria orhidea, Divja orhideja, Dzika orchidea, L'orchidée sauvage, La fleur du mal, Orchidea selvaggia, Orquídia salvatge, Smyslná orchidej, Vad orchideák, Vahşi Orkide, Vilde orkideer, Villi orkidea, Wilde Orchidee, Αγρια ορχιδέα, Дива орхидея, Дика орхідея, कमसिन कली, 와일드 오키드, 蘭の女, 野兰花
Director
Zalman King
Cast
Mickey Rourke
Mickey Rourke
Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset
Carré Otis
Carré Otis
Assumpta Serna
Assumpta Serna
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood
4.5
Rate 12 votes
4.5 IMDb
Quotes
Emily Reed Why do I get the feeIing that... if I reach out and touch you, you'll disappear?
James Wheeler Why don't you try it and see?
[Emily puts her arms around him and he moves away slightly]
James Wheeler I'm sorry. It's not you. It's me... I'm just not... very good at being touched, Emily.
