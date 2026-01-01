Wild Orchid
Wild Orchid
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
1990
World premiere
22 December 1989
Release date
|22 December 1989
|Russia
|
|18+
|4 July 1990
|France
|
|
|3 August 1990
|Great Britain
|
|18
|15 November 1990
|Hungary
|
|
|22 December 1989
|Italy
|
|
|22 December 1989
|Kazakhstan
|
|
|6 July 1990
|Netherlands
|
|
|6 July 1990
|Portugal
|
|
|30 June 1990
|South Korea
|
|19
|18 January 1993
|Turkey
|
|
|27 April 1990
|USA
|
|
|22 December 1989
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$11,060,485
Production
Vision PDG
Also known as
Wild Orchid, Orquídea salvaje, Divlja orhideja, Orquídea Selvagem, Дикая орхидея, Agria orhidea, Divja orhideja, Dzika orchidea, L'orchidée sauvage, La fleur du mal, Orchidea selvaggia, Orquídia salvatge, Smyslná orchidej, Vad orchideák, Vahşi Orkide, Vilde orkideer, Villi orkidea, Wilde Orchidee, Αγρια ορχιδέα, Дива орхидея, Дика орхідея, कमसिन कली, 와일드 오키드, 蘭の女, 野兰花