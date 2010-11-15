Cast
Nikolay Glinskiy
Aleksander
Cast and Crew
Writer
Luísa Costa Gomes, Melanie Dimantas
Composer
Mikel Salas
Film details
Country
Russia / Brazil / Spain / Portugal
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2010
World premiere
15 November 2010
Release date
|15 November 2010
|Russia
| Самокат
|16+
|22 February 2013
|Brazil
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|15 November 2010
|Kazakhstan
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|26 May 2011
|Portugal
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|15 November 2010
|Ukraine
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Budget
€1,400,000
Worldwide Gross
$17,005
Production
2Plan2, Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Dezenove Som e Imagens Produções
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