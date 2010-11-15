Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of América
5.4
América - Trailer 2
Kinoafisha Films América
5.4

América

, 2010
América
Russia, Brazil, Spain, Portugal / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of América
5.4
América - Trailer 2
América  Trailer 2

Cast

Chulpan Khamatova
Chulpan Khamatova
Liza
Fernando Luís
Vitor
María Barranco
Fernanda
Dinarte Branco
Paulo Armando
Raul Solnado
Melo
Mikhail Evlanov
Mikhail Evlanov
Andrei
Paco Maestre
Tolentino
Cassiano Carneiro
Matias
Nikolay Glinskiy
Aleksander
Manuel Custódia
Mauro
Director João Nuno Pinto
Writer Luísa Costa Gomes, Melanie Dimantas
Composer Mikel Salas
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Brazil / Spain / Portugal
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2010
World premiere 15 November 2010
Release date
15 November 2010 Russia Самокат 16+
22 February 2013 Brazil
15 November 2010 Kazakhstan
26 May 2011 Portugal
15 November 2010 Ukraine
Budget €1,400,000
Worldwide Gross $17,005
Production 2Plan2, Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Dezenove Som e Imagens Produções
Also known as
América, America, América - Uma História Portuguesa, América, una historia muy portuguesa, Amerika, Америка, 美國, América, uma história bem portuguesa

Film rating

5.4
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
América - Trailer 2
América Trailer 2
América - Trailer 1
América Trailer 1
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for América

Russian Ark
Russian Ark Fantasy, Drama, History, Detective
2002, Russia
5.0
OnlyHuman
OnlyHuman Drama
2022, Russia
8.0
Petrov's Flu
Petrov's Flu Drama
2021, Russia / France / Switzerland
6.0
The Bra
The Bra Drama, Comedy
2020, Azerbaijan / Germany
6.0
Poslednee ispytanie
Poslednee ispytanie Drama
2018, Russia
5.0
The Port
The Port Drama
2018, Russia
3.0
Rayskie kushchi
Rayskie kushchi Drama
2015, Russia
5.0
Under Electric Clouds
Under Electric Clouds Drama
2015, Russia / Poland / Ukraine
5.0
The Puppet Syndrome
The Puppet Syndrome Drama
2014, Russia / Switzerland / Germany
6.0
Foreign Body
Foreign Body Drama
2014, Poland / Italy / Russia
5.0
Sex, kofe, sigarety
Sex, kofe, sigarety Comedy, Drama
2013, Russia
4.0
Elizium Drama
2010, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more