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Poster of The Port
3.5
Kinoafisha Films The Port
3.5

The Port

, 2018
Port
Russia / Drama / 18+
Poster of The Port
3.5

Cast

Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Gennadiy Alekseevich
Mariya Borovicheva
Kira
Lev Semashkov
Lev Semashkov
Andrey
Yuriy Borisov
Yuriy Borisov
Romych
Irina Vilkova
Irina Vilkova
Vladimir Daraganov
Barkas
Roza Khayrullina
Roza Khayrullina
Old Gypsy
Timofey Tribuntsev
Timofey Tribuntsev
Mikhail Evlanov
Mikhail Evlanov
Bandit
Kirill Polukhin
Kirill Polukhin
Sergey Belyy
Old Antique Shop Owner
Aleksey Frolov
Vovan Ryzhiy
Director Alexandra Strelyanaya
Writer Alexandra Strelyanaya
Composer Georgy Khimoroda
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2018
World premiere 15 August 2018
Release date
19 November 2019 Russia Ten Letters
Production Kinokompaniya 'Invada Film'
Also known as
Port, Juventude Perdida, Le port, The Port, Порт

Film rating

3.5
Rate 14 votes
3.8 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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