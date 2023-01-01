Menu
In a Lonely Place

In a Lonely Place
Synopsis

A potentially violent screenwriter is a murder suspect until his lovely neighbor clears him. But she begins to have doubts...
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1950
Online premiere 1 January 2023
World premiere 17 May 1950
Release date
1 July 1951 Australia
5 June 1951 Brazil
23 August 1950 Denmark
8 September 1950 Finland
8 June 1951 France
19 July 1950 Great Britain
1 August 1951 Italy
7 February 1951 Mexico
1 October 1952 Portugal
28 August 1950 Sweden
17 May 1950 USA
Worldwide Gross $22,291
Production Santana Pictures Corporation
Also known as
In a Lonely Place, La muerte en un beso, Le violent, Ein einsamer Ort, En un lugar solitario, Nakna nerver, В укромном месте, Behind the Mask, Dipsasmenos gia idoni, El derecho de matar, Hermot pinnalla, Il diritto di uccidere, Într-un loc singuratic, Late at Night, Magányos helyen, Manden uden hæmninger, Matar ou Não Matar, Muerte en un beso, Na osamljenom mjestu/Na osamljenome mjestu, Na osamljenome mestu, Na usamljenom mestu, Na usamljenom mjestu, Nakne nerver, No Silêncio da Noite, Paura senza perché, Pustka, Tehlike işareti, Vreemde ontmoeting, Διψασμένος για ηδονή, Σε έναν έρημο τόπο, У затишному місці, 孤独な場所で, 孤独的嫌疑人, 蘭閨艷血
Director
Nicholas Ray
Cast
Humphrey Bogart
Humphrey Bogart
Gloria Grahame
Frank Lovejoy
Carl Benton Reid
Art Smith
Cast and Crew
