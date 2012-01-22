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Poster of Ai Weiwei: Never Sorry
6.7
Ai Weiwei: Never Sorry - International trailer
Kinoafisha Films Ai Weiwei: Never Sorry
6.7

Ai Weiwei: Never Sorry

, 2012
Ai Weiwei: Never Sorry
USA / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Ai Weiwei: Never Sorry
6.7
Ai Weiwei: Never Sorry - International trailer
Ai Weiwei: Never Sorry  International trailer

Synopsis

A documentary that chronicles artist and activist Ai Weiwei as he prepares for a series of exhibitions and gets into an increasing number of clashes with the Chinese government.

Cast

Danqing Chen
Self
Ying Gao
Self
Gu Changwei
Self
Tehching Hsieh
Huang Hung
Yanping Liu
Ai Weiwei
Self
Dan Ai
Self
Lao Ai
Self
Lee Ambrozy
Self
Ethan Cohen
Self
Boyi Feng
Self
Director Alison Klayman
Writer Alison Klayman
Composer Ilan Isakov
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2012
Online premiere 30 November 2013
World premiere 22 January 2012
Release date
29 November 2012 Russia Кино без границ 16+
15 June 2012 Austria
29 November 2012 Belarus
30 August 2012 Denmark
5 December 2012 France
14 June 2012 Germany
10 August 2012 Great Britain
10 August 2012 Ireland
29 November 2012 Kazakhstan
1 February 2013 Spain
29 November 2012 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $881,661
Production Expressions United Media, MUSE Film and Television, Never Sorry
Also known as
Ai Weiwei: Never Sorry, Ai Weiwei - Sem Perdão, Ai Weiwei ei ühtegi vabandust, Ai Weiwei: Chiński głos ludu, Ai Weiwei: Panta mahitis, Ай Вейвей: Никогда не извиняйся, アイ・ウェイウェイは謝らない, 艾未未．草泥馬

Film rating

6.7
Rate 10 votes
7.5 IMDb

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