Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2012
Online premiere
30 November 2013
World premiere
22 January 2012
Release date
|29 November 2012
|Russia
| Кино без границ
|16+
|15 June 2012
|Austria
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|29 November 2012
|Belarus
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|30 August 2012
|Denmark
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|5 December 2012
|France
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|14 June 2012
|Germany
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|10 August 2012
|Great Britain
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|10 August 2012
|Ireland
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|29 November 2012
|Kazakhstan
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|1 February 2013
|Spain
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|29 November 2012
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$881,661
Production
Expressions United Media, MUSE Film and Television, Never Sorry
Also known as
Ai Weiwei: Never Sorry, Ai Weiwei - Sem Perdão, Ai Weiwei ei ühtegi vabandust, Ai Weiwei: Chiński głos ludu, Ai Weiwei: Panta mahitis, Ай Вейвей: Никогда не извиняйся, アイ・ウェイウェイは謝らない, 艾未未．草泥馬