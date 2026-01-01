Menu
6.9 IMDb Rating: 6.8
There Was a Crooked Man...

There Was a Crooked Man... 18+
Synopsis

A charming but totally ruthless criminal is sent to a remote Arizona prison. He enlists the help of his cellmates in an escape attempt with the promise of sharing his hidden loot.
Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1970
World premiere 18 September 1970
Release date
19 September 1970 Russia 0+
18 September 1970 France
19 November 1970 Germany
1 October 1970 Great Britain 15
23 October 1970 Italy
19 September 1970 Kazakhstan
25 December 1970 USA
19 September 1970 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $15,160
Production Warner Bros.
Also known as
There Was a Crooked Man..., Zwei dreckige Halunken, Жил-был обманщик, Bio jednom jedan nitkov, Był sobie łajdak, Cezanı çekeceksin, Det var en gang en kjeltring, Det var en gång en skurk..., El día de los tramposos, El dia dels tramposos, El final de un canalla, Era un ticălos, Hang Up, Hell, Het Reptiel, Ish Nohel Haya, Itan enas palianthropos, Lännen kieroin kaveri, Le reptile, Ninho de Cobras, O Réptil, Slangen, The Prison Story, Uomini e cobra, Verraderlijker dan een slang, Volt egyszer egy gazember, Имаше един нечестен мъж..., 大脱獄（1970）
Director
Joseph L. Mankiewicz
Cast
Kirk Douglas
Kirk Douglas
Henry Fonda
Henry Fonda
Hume Cronyn
Warren Oates
Burgess Meredith
Cast and Crew
