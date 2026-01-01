Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Circus World
Poster of Circus World
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Circus World

Circus World

Circus World 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

When circus proprietor Matt Masters decides to take his show on a European tour, it is beset by problems, while he searches for Lili, the mother of his adopted daughter, who disappeared years before.
Country USA / Spain
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1964
World premiere 25 June 1964
Release date
10 February 1965 France
10 December 1964 Germany
16 July 1964 Great Britain
19 December 1964 Japan PG12
25 June 1964 USA
Budget $9,000,000
Production Samuel Bronston Productions
Also known as
Circus World, El fabuloso mundo del circo, O Mundo do Circo, The Magnificent Showman, Wild West Show, A cirkusz világa, Areenan hurjapäät, Areenas våghalsar, Circus-Welt, Circuswereld, Cirkuszvilág, Det store Wild West Show, Det store wildwestshow, Djanbazan, El fabulós món del circ, Held der Arena, Henry Hathaway's Circus World, Henry Hathaway's The Magnificent Showman, Il circo e la sua grande avventura, Le plus grand cirque du monde, Lumea circului, Sâkasu no sekai, Samuel Bronston's Circus World, Sirk dünyası, Sirkusmaailma, Svijet cirkusa, Świat cyrku, To megalytero tsirko tou kosmou, Tsirkusemaailm, Zirkuswelt, Zirkuswelt: Held der Arena, Мир цирка, Светът на цирка, サーカスの世界, 马戏世界, 马戏团风云
Director
Henry Hathaway
Cast
John Wayne
John Wayne
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Rita Hayworth
Rita Hayworth
Lloyd Nolan
Richard Conte
Cast and Crew
Similar films for Circus World
The Alamo 6.9
The Alamo (1960)
Frenchie King 5.3
Frenchie King (1971)
Assault on a Queen 5.6
Assault on a Queen (1966)
Cast a Giant Shadow 6.1
Cast a Giant Shadow (1966)
Hatari! 7.1
Hatari! (1962)
Mutiny 5.2
Mutiny (1952)
True Grit 7.4
True Grit (1969)
Shoot Out 6.2
Shoot Out (1971)
How the West Was Won 7.1
How the West Was Won (1962)
The Shootist 7.6
The Shootist (1976)
Once Upon a Time in the West 8.4
Once Upon a Time in the West (1968)
The Story on Page One 6.8
The Story on Page One (1959)

Film rating

6.1
Rate 12 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more