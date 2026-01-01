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Poster of Assault on a Queen
5.6
Kinoafisha Films Assault on a Queen
5.6

Assault on a Queen

, 1966
Assault on a Queen
USA / Thriller, Adventure, Crime, Action / 18+
Poster of Assault on a Queen
5.6

Synopsis

A motley crew of treasure hunters plan to rob the cruise-liner RMS Queen Mary, using a recovered WW2 German submarine.

Cast

Frank Sinatra
Frank Sinatra
Mark Brittain
Virna Lisi
Rosa Lucchesi
Anthony Franciosa
Vic Rossiter
Richard Conte
Tony Moreno
Alf Kjellin
Eric Lauffnauer
Errol John
Linc Langley
Murray Matheson
Captain
Reginald Denny
Master-at-Arms
John Warburton
Bank Manager
Lester Matthews
Doctor
Director Jack Donoghue
Writer Rod Serling, Jack Finney
Composer Duke Ellington
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1966
World premiere 15 June 1966
Release date
6 January 1967 Germany
23 September 1966 Great Britain
15 June 1966 USA
Production Seven Arts Productions, Sinatra Enterprises
Also known as
Assault on a Queen, Asalto al Queen Mary, Asalt impotriva Reginei, Assalt al Queen Mary, Assalto a um Transatlântico, Assalto ao Queen Mary, Attack mot Queen Mary, Denizde Soygun, Hyökkäys merellä, Kuîn Merî-gô shûgeki, Le hold-up du siècle, Napad na królową, Overfald på 'Queen Mary', Overfall på Queen Mary, Rünnak kuningannale, Támadás az óceánjáró ellen, U-112 assalto al Queen Mary, Überfall auf die 'Queen Mary', Überfall auf die Queen Mary, Ypovryhion triaina kalei Queen, Zamach na królową, Υποβρύχιον Τρίαινα καλεί Queen, Υποβρύχιον Τρίαινα καλεί Κουήν, Нападение на 'Королеву', クィーン・メリー号襲撃

Film rating

5.6
Rate 12 votes
5.6 IMDb
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