ProductionSeven Arts Productions, Sinatra Enterprises
Also known as
Assault on a Queen, Asalto al Queen Mary, Asalt impotriva Reginei, Assalt al Queen Mary, Assalto a um Transatlântico, Assalto ao Queen Mary, Attack mot Queen Mary, Denizde Soygun, Hyökkäys merellä, Kuîn Merî-gô shûgeki, Le hold-up du siècle, Napad na królową, Overfald på 'Queen Mary', Overfall på Queen Mary, Rünnak kuningannale, Támadás az óceánjáró ellen, U-112 assalto al Queen Mary, Überfall auf die 'Queen Mary', Überfall auf die Queen Mary, Ypovryhion triaina kalei Queen, Zamach na królową, Υποβρύχιον Τρίαινα καλεί Queen, Υποβρύχιον Τρίαινα καλεί Κουήν, Нападение на 'Королеву', クィーン・メリー号襲撃
Film rating
5.6
Rate12 votes
5.6IMDb
Quotes
Mark BrittainShe's so deep in my gut, we breathe together.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.