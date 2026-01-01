Menu
Poster of Cannonball Run II
5.1 IMDb Rating: 5.1
Kinoafisha Films Cannonball Run II

Cannonball Run II 18+
Synopsis

The original characters from the first Cannonball movie race across the country once more in various cars and trucks.
Country USA / Hong Kong
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1984
World premiere 29 June 1984
Release date
29 June 1984 Russia 12+
12 July 1984 Australia
12 October 1984 Denmark
14 December 1984 Finland
3 July 1984 France TP
24 August 1984 Germany
7 September 1984 Great Britain
7 September 1984 Ireland
17 December 1984 Japan
29 June 1984 Kazakhstan
12 July 1984 Netherlands
18 September 1986 South Korea 12
19 December 1984 Spain
29 June 1984 USA
29 June 1984 Ukraine
MPAA PG
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $28,078,073
Production Golden Harvest Company, Warner Bros., Arcafin B.V.
Also known as
Cannonball Run II, Auf dem Highway ist wieder die Hölle los, Cannonball 2, Carrera de locos parte II, Mitt i plåten 2, A Corrida Mais Louca do Mundo II, Ágyúgolyó futam 2., Ágyúgolyófutam 2., Another Ball, Auf dem Highway ist wieder die Hölle los Highway 2, Cannonball II, Cannonball no 2, Cannonball Run - Part II, Cannonball Run 2, Carrera de locos II, Cursa auto Cannonball Run II, Cursa Ghiulea II, Dirka Cannonball 2, El que no corre, vuela II, Highway 2, Kahurikuuliralli 2, Kanuunankuula Ralli 2, Kanuunankuularalli 2, La carrera de locos II, La corsa più pazza d'America n. 2, Los locos del Cannonball II, Los locos del Cannonball, segunda parte, Op de snelweg breekt de hel wéér los, Pakvaišeliu lenktynes II, The Cannonball Run 2, The Cannonball Run II, Trka Kenonbol 2, Ud at køre med de skøre 2, Um Rally Muito Louco, Um Rally Muito Louco: Quem Não Corre, Voa 2, Verdens aller sprøeste bilrace, Wyścig Armatniej Kuli II, Wyścig Cannonball 2, Wyścig gumowej kuli II, Yolun Sonu II, Гонки «Пушечное ядро» 2, Перегони Гарматне ядро 2, Рали Кенънбол II, キャノンボール2, 炮彈飛車2, 龍翻天
Director
Hal Needham
Hal Needham
Cast
Burt Reynolds
Burt Reynolds
Dom DeLuise
Dean Martin
Dean Martin
Sammy Davis Jr.
Jamie Farr
Film rating

5.1
Rate 13 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Don Canneloni In the past, the Canneloni family was the most powerful of the families. We controlled drugs, prostitution, extortion, prostitution, gambling...
Slim Uh, you said 'prostitution' twice.
Don Canneloni Well, I like it.
