Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Duchess and the Dirtwater Fox
Poster of The Duchess and the Dirtwater Fox
Poster of The Duchess and the Dirtwater Fox
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.7
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Duchess and the Dirtwater Fox

The Duchess and the Dirtwater Fox

The Duchess and the Dirtwater Fox 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A female hustler is chasing after rich men, but becomes repeatedly mixed up with a suave con man and card shark through a series of misadventures before falling in love with him.
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1976
World premiere 1 April 1976
Release date
1 April 1976 Russia 12+
3 September 1976 Germany
1 April 1976 Kazakhstan
1 April 1976 USA
1 April 1976 Ukraine
MPAA PG
Budget $4,590,000
Production Twentieth Century Fox
Also known as
The Duchess and the Dirtwater Fox, El zorro y la duquesa, A Duquesa e o Vilão, De hertogin en de vagebond, La duchesse et le truand, Amanda og rævepelsen, Ducesa si Dirtwater Fox, Ducesa si vulpoiul, Gertsoginya i Dranyy Lis, Hempukka ja hunsvotti, Hrabenka a lisák z Dirtwateru, I doukissa kai o cow-boy, Księżna i błotny lis, La duquesa y el truhán, La volpe e la duchessa, Podvodníci, Poker med 5 ess, Ruffel och båg, Tjejen som sköt skarpt, Vojvotkinja i skitnica, Wer schluckt schon gerne blaue Bohnen?, Η δούκισσα και ο καουμπόι, Герцогиня и Драный Лис, Герцогиня та Зацькований Лис, 小迷糊與大老千
Director
Melvin Frank
Cast
George Segal
George Segal
Goldie Hawn
Goldie Hawn
Conrad Janis
Jennifer Lee
Sid Gould
Cast and Crew
Similar films for The Duchess and the Dirtwater Fox
The Girl from Petrovka 5.5
The Girl from Petrovka (1974)
The Hot Rock 6.8
The Hot Rock (1972)
The Outrage 6.2
The Outrage (1964)
Beneath the 12-Mile Reef 5.8
Beneath the 12-Mile Reef (1953)
Snatched 4.4
Snatched (2017)
The Owl and the Pussycat 6.4
The Owl and the Pussycat (1970)
Town & Country 5.1
Town & Country (2001)
The Banger Sisters 5.6
The Banger Sisters (2002)
The Out-of-Towners 6.5
The Out-of-Towners (1999)
The First Wives Club 7.4
The First Wives Club (1996)
Flirting with Disaster 6.8
Flirting with Disaster (1996)
Protocol 5.5
Protocol (1984)

Film rating

5.7
Rate 12 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more