Country USA

Runtime 1 hour 43 minutes

Production year 1976

World premiere 1 April 1976

MPAA PG

Budget $4,590,000

Production Twentieth Century Fox

Also known as

The Duchess and the Dirtwater Fox, El zorro y la duquesa, A Duquesa e o Vilão, De hertogin en de vagebond, La duchesse et le truand, Amanda og rævepelsen, Ducesa si Dirtwater Fox, Ducesa si vulpoiul, Gertsoginya i Dranyy Lis, Hempukka ja hunsvotti, Hrabenka a lisák z Dirtwateru, I doukissa kai o cow-boy, Księżna i błotny lis, La duquesa y el truhán, La volpe e la duchessa, Podvodníci, Poker med 5 ess, Ruffel och båg, Tjejen som sköt skarpt, Vojvotkinja i skitnica, Wer schluckt schon gerne blaue Bohnen?, Η δούκισσα και ο καουμπόι, Герцогиня и Драный Лис, Герцогиня та Зацькований Лис, 小迷糊與大老千