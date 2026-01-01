A female hustler is chasing after rich men, but becomes repeatedly mixed up with a suave con man and card shark through a series of misadventures before falling in love with him.
CountryUSA
Runtime1 hour 43 minutes
Production year1976
World premiere1 April 1976
Release date
1 April 1976
Russia
12+
3 September 1976
Germany
1 April 1976
Kazakhstan
1 April 1976
USA
1 April 1976
Ukraine
MPAAPG
Budget$4,590,000
ProductionTwentieth Century Fox
Also known as
The Duchess and the Dirtwater Fox, El zorro y la duquesa, A Duquesa e o Vilão, De hertogin en de vagebond, La duchesse et le truand, Amanda og rævepelsen, Ducesa si Dirtwater Fox, Ducesa si vulpoiul, Gertsoginya i Dranyy Lis, Hempukka ja hunsvotti, Hrabenka a lisák z Dirtwateru, I doukissa kai o cow-boy, Księżna i błotny lis, La duquesa y el truhán, La volpe e la duchessa, Podvodníci, Poker med 5 ess, Ruffel och båg, Tjejen som sköt skarpt, Vojvotkinja i skitnica, Wer schluckt schon gerne blaue Bohnen?, Η δούκισσα και ο καουμπόι, Герцогиня и Драный Лис, Герцогиня та Зацькований Лис, 小迷糊與大老千