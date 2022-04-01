Menu
7.7 IMDb Rating: 7.4
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Toy

The Toy

Le jouet 18+
Country France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1976
Online premiere 1 April 2022
World premiere 8 December 1976
Release date
15 September 1977 Argentina
1 April 1977 Austria
12 May 1977 Belgium
23 September 1977 Finland
8 December 1976 France
7 April 1977 Germany
3 April 1980 Netherlands
23 February 1979 Poland
17 February 1978 Portugal
12 December 1976 USA
1 June 1978 USSR
MPAA PG
Production Fideline Films, Renn Productions, EFVE
Also known as
Le jouet, The Toy, Das Spielzeug, El juguete, Hračka, Игрушка, A játékszer, Čovjek igračka, De clown, Het speelgoed, Hracka, Jucăria, Malucos à Solta, Mängukann, O xanthos hazoharoumenos, Pitkä vaalea pinteessä, Professione... giocattolo, Speelgoed, Zabawka, Играчката, Іграшка
Director
Francis Veber
Cast
Pierre Richard
Pierre Richard
Michel Bouquet
Michel Bouquet
Fabrice Greco
Jacques François
Daniel Ceccaldi
Cast and Crew
Film rating

7.7
Rate 16 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
