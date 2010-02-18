Menu
Poster of Plumíferos - Aventuras voladoras
5.4 IMDb Rating: 3.4
2 posters
Plumíferos - Aventuras voladoras

Plumíferos - Aventuras voladoras  trailer
Country Argentina
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2010
World premiere 18 February 2010
Release date
18 February 2010 Argentina
18 February 2010 Brazil
8 June 2012 Spain
MPAA PG
Budget $750,000
Worldwide Gross $525,312
Production Televisión Federal (Telefe), 100 Bares, CS Entertainment
Also known as
Plumíferos - Aventuras voladoras, Birds of Paradise, Birds of Paradise: Meet the Flockers, Çılgın Kuşlar: Uçuran Maceralar, Free Birds: Flying Adventures, Suleliste mäss, Бунт пернатих, Бунт пернатых
Director
Dani De Felippo
Gustavo Giannini
Cast
Mariano Martinez
Luisana Lopilato
Carla Peterson
Peto Menahem
Cartoon rating

5.4
10 votes
3.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Currently, the animated film is not showing in cinemas
Plumíferos - Aventuras voladoras Trailer
