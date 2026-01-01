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Poster of Hells Angels on Wheels
5.2
Kinoafisha Films Hells Angels on Wheels
5.2

Hells Angels on Wheels

, 1967
Hells Angels on Wheels
USA / Thriller, Crime, Drama / 18+
Poster of Hells Angels on Wheels
5.2

Synopsis

At first gas station attendant Poet is happy when the Hells Angels gang finally accepts him. But he's shocked when he learns just how brutal they are.

Cast

Adam Roarke
Buddy
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Poet
Sabrina Scharf
Shill
Jana Taylor
Abigail
Richard Anders
Bull
John Garwood
Jocko
Mireille Machu
Pearl
James Oliver
Gypsy
Jack Starrett
Sgt. Bingham
Bruno VeSota
Episcopal Priest
Director Richard Rush
Writer R. Wright Campbell
Composer Stu Phillips
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1967
World premiere 1 June 1967
Release date
30 May 1968 Germany
1 June 1967 USA
Production Fanfare Films
Also known as
Hells Angels on Wheels, Tulikuumat pakoputket, A Pokol Angyalai újra száguldanak, Agria symmoria motosykletiston, Angel Warriors II, Ángeles del infierno sobre ruedas, Angeli dell'inferno sulle ruote, Aniołowie piekieł, Anjos do Inferno, As Motos Diabólicas, Bakusô! Heruzu Enjerusu, De gang van San Francisco, Die wilden Draufgänger, Die wilden Schläger von San Francisco, Helvetesänglarna slår till, Helvetin enkelit, Katharmata se motosyklettes, Le Gang de San Francisco, Le Retour des anges de l'enfer, Os Demônios do Volante, Peklenski angeli, San Francisco Hell's Angels, San Francisco, ora miden, Καθάρματα σε μοτοσυκλέτες, Мотоангелы ада, Hells Angels on Wheels - Die wilden Draufgänger

Film rating

5.2
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Listen to the
soundtrack Hells Angels on Wheels

Quotes

Buddy I tell you what to think and when to think!
Poet Don't tell me anything man, I'm not a member of your private army.
Buddy Well then Get out!
Poet I don't need you, and I don't need your rules or your uniform man.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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