Poster of Another Stakeout
5.6 IMDb Rating: 5.6
Kinoafisha Films Another Stakeout

Another Stakeout

Another Stakeout 18+
Synopsis

Two immature detectives are joined by a pesky assistant district attorney in staking out a lakeside home where a Mafia trial witness is believed to be heading.
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1993
World premiere 22 July 1993
Release date
23 July 1993 Russia 16+
6 January 1994 Czechia 12+
14 January 1994 Denmark 15
13 January 1994 Germany
31 December 1993 Great Britain
23 July 1993 Kazakhstan
25 February 1994 Turkey
22 July 1993 USA
23 July 1993 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $20,208,496
Production Touchstone Pictures, Stakeout II Productions, Kouf/Bigelow Productions
Also known as
Another Stakeout, Indiscrétion assurée, Stakeout 2, Aftur á Vaktinni, Aynasızlar İş Üstünde, Debaixo de Olho II, Die Abservierer, Die Nacht hat viele Augen II, En el punto de mira, Flere øjne i natten, Nova zaseda, Nowa zasadzka, Nuevamente al acecho, Occhio al testimone, Oi tsiliadoroi, Policijska zaseda 2, Sledování, Spanarna 2, Spanerne 2, Stakeout II - Die Nacht hat noch mehr Augen!, The Lookout, Toinen kyttäyskeikka, Uma Nova Tocaia, Une autre filature, Zasjeda 2, Zirnazargiri 2, Zsarulesen 2., Οι τσιλιαδόροι, Отново в засада, Слежка 2: Снова в засаде, Стеження 2, 張り込みプラス
Director
John Badham
John Badham
Cast
Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss
Emilio Estevez
Emilio Estevez
Marcia Strassman
Cathy Moriarty
Cathy Moriarty
Chris O'Donnell
Chris O'Donnell
5.6
5.6 IMDb
