Also known as
Another Stakeout, Indiscrétion assurée, Stakeout 2, Aftur á Vaktinni, Aynasızlar İş Üstünde, Debaixo de Olho II, Die Abservierer, Die Nacht hat viele Augen II, En el punto de mira, Flere øjne i natten, Nova zaseda, Nowa zasadzka, Nuevamente al acecho, Occhio al testimone, Oi tsiliadoroi, Policijska zaseda 2, Sledování, Spanarna 2, Spanerne 2, Stakeout II - Die Nacht hat noch mehr Augen!, The Lookout, Toinen kyttäyskeikka, Uma Nova Tocaia, Une autre filature, Zasjeda 2, Zirnazargiri 2, Zsarulesen 2., Οι τσιλιαδόροι, Отново в засада, Слежка 2: Снова в засаде, Стеження 2, 張り込みプラス