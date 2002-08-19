|3 October 2002
|Russia
|12+
|10 October 2002
|Australia
|20 August 2003
|Belgium
|8 November 2002
|Chile
|8 November 2002
|Colombia
|5 June 2003
|Czechia
|5 March 2003
|Egypt
|15 May 2003
|Germany
|20 September 2002
|Great Britain
|20 December 2002
|Greece
|2 January 2003
|Hungary
|22 November 2002
|Iceland
|20 September 2002
|Ireland
|17 October 2002
|Israel
|30 May 2003
|Italy
|3 October 2002
|Kazakhstan
|17 January 2003
|Lithuania
|25 October 2002
|Mexico
|22 May 2003
|Netherlands
|16 January 2003
|New Zealand
|10 January 2003
|Norway
|7 November 2002
|Peru
|11 December 2002
|Philippines
|6 December 2002
|Poland
|13 December 2002
|Portugal
|11 April 2003
|South Africa
|15 November 2002
|South Korea
|31 October 2002
|Spain
|3 January 2003
|Turkey
|6 September 2002
|USA
|3 October 2002
|Ukraine