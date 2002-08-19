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Poster of Swimfan
5.1
Kinoafisha Films Swimfan
5.1

Swimfan

, 2002
Swimfan
USA / Thriller, Drama / 18+
Poster of Swimfan
5.1

Synopsis

A high school senior with a promising swimming career has a one-night stand with consequences.

Cast

Jesse Bradford
Jesse Bradford
Ben Cronin
Erika Christensen
Erika Christensen
Madison Bell
Shiri Appleby
Shiri Appleby
Amy Miller
Kate Burton
Kate Burton
Carla Cronin
Clayne Crawford
Clayne Crawford
Josh
Jason Ritter
Jason Ritter
Randy
Kia Goodwin
Rene
Dan Hedaya
Dan Hedaya
Coach Simkins
Michael D. Higgins
Michael D. Higgins
Mr. Tillman
Nick Sandow
Detective John Zabel
Director John Polson
Writer Charles F. Bohl, Phillip Schneider
Composer Louis Febre
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2002
World premiere 19 August 2002
Release date
3 October 2002 Russia 12+
10 October 2002 Australia
20 August 2003 Belgium
8 November 2002 Chile
8 November 2002 Colombia
5 June 2003 Czechia
5 March 2003 Egypt
15 May 2003 Germany
20 September 2002 Great Britain
20 December 2002 Greece
2 January 2003 Hungary
22 November 2002 Iceland
20 September 2002 Ireland
17 October 2002 Israel
30 May 2003 Italy
3 October 2002 Kazakhstan
17 January 2003 Lithuania
25 October 2002 Mexico
22 May 2003 Netherlands
16 January 2003 New Zealand
10 January 2003 Norway
7 November 2002 Peru
11 December 2002 Philippines
6 December 2002 Poland
13 December 2002 Portugal
11 April 2003 South Africa
15 November 2002 South Korea
31 October 2002 Spain
3 January 2003 Turkey
6 September 2002 USA
3 October 2002 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $34,411,240
Production Twentieth Century Fox, GreeneStreet Films, Cobalt Media Group
Also known as
Swimfan, Fijación, Erotiki psyhosi, Extremamente Perigosa, Fanática, Fanàtica, Fanatikė, Fix@ção, Fixação, Fullasztó ölelés, L'obsédée, Nebezpečná známosť, Ölümcül tutku, Opsesivna ljubav, Pool, Spune-mi ca ma iubesti, Swimf@n, Swimfan - La fille de la piscine, Swimfan - La piscina della paura, Swimfan85, Tell Me You Love Me, Usodna obozevalka, Wielbicielka, Ερωτική ψύχωση, Зловеща страст, Фанатка, プール（2002）, La fille de la piscine

Film rating

5.1
Rate 15 votes
5.1 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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