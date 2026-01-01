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Poster of Bezhin lug
6.7
Kinoafisha Films Bezhin lug
6.7

Bezhin lug

, 1937
Bezhin lug
USSR / Short, Drama / 18+
Poster of Bezhin lug
6.7

Cast

Viktor Kartashov
Stepok
Nikolay Khmelyov
Peasant
Pyotr Arzhanov
Political Commissar
Yelizaveta Teleshyova
Kolkhoz Chairman
Nikolai Maslov
Arsonist
Yakov Zajtsev
Bearded kulak
Boris Zakhava
Stepka's father - first film version
Vadim Gusev
Arsonist
Serafim Kozminskiy
Arsonist
Stanislav Rostotsky
Stanislav Rostotsky
Boy
Director Sergei Eisenstein
Writer Isaak Babel, Sergei Eisenstein, Aleksandr Rzheshevsky, Ivan Turgenev
Composer Gavriil Popov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 31 minutes
Production year 1937
World premiere 4 March 1968
Production Gosudarstvennoe Upravlenie Kinematografii (GUK)
Also known as
Bezhin lug, Bezhin Meadow, El prado de Bezhin, Бежин луг, Bejin Çayırı, Bezhinin niitty, Bezjins äng, Die Beshin-Wiese, Il prato di Bezhin, Łąki bieżyńskie, Le Pré de Béjine, O Prado de Bejin, O Prado de Bejine, To leivadi tou Bezhin, ベージン草原, O Prado de Bejim, Sergei Eisenstein's Bezhin Meadow: Sequences from an Unfinished Film

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.6 IMDb
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