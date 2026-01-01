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Poster of Strike
7.7
Kinoafisha Films Strike
7.7

Strike

, 1924
Stachka
USSR / Drama / 18+
Poster of Strike
7.7

Cast

Grigoriy Aleksandrov
Grigoriy Aleksandrov
Factory Foreman
Aleksandr Pavlovich Antonov
Aleksandr Pavlovich Antonov
Member of Strike Committee
Mikhail Gomorov
Mikhail Gomorov
Yakov Strongin - Worker
Maksim Shtraukh
Police Spy
I. Ivanov
Chief of Police
Ivan Klyukvin
Revolutionary
Yudif Glizer
Queen of Thieves
Anatoly Kuznetsov
Anatoly Kuznetsov
Vera Yanukova
Worker's Wife
Vladimir Uralsky
Director Sergei Eisenstein
Writer Grigoriy Aleksandrov, Sergei Eisenstein, Ilya Kravchunovsky, Valerian Pletnev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1924
World premiere 1 February 1925
Release date
17 November 2022 Czechia
13 May 1925 France
28 April 1925 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, 1-ya Goskino Fabrika, Goskino
Also known as
Stachka, Strike, La grève, La huelga, A Greve, Streik, Gapitsva, Grev, Greva, I apergia, Lakko, Sciopero, Staking, Strajk, Štrajk, Strejke, Strejken, Sutoraiki, Sztrájk, Η απεργία, Стачка, Штрајк, ストライキ, Streiken, Stávka, 파업

Film rating

7.7
Rate 15 votes
7.6 IMDb
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