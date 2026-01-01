Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1924
World premiere
1 February 1925
Release date
|17 November 2022
|Czechia
|
|
|13 May 1925
|France
|
|
|28 April 1925
|USSR
|
|
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo, 1-ya Goskino Fabrika, Goskino
Also known as
Stachka, Strike, La grève, La huelga, A Greve, Streik, Gapitsva, Grev, Greva, I apergia, Lakko, Sciopero, Staking, Strajk, Štrajk, Strejke, Strejken, Sutoraiki, Sztrájk, Η απεργία, Стачка, Штрајк, ストライキ, Streiken, Stávka, 파업