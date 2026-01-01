Menu
Kinoafisha
Films
George Harrison: Living in the Material World
George Harrison: Living in the Material World Awards
Awards and nominations of George Harrison: Living in the Material World 2011
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Trailers
Similar
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Documentary Film
Nominee
