George Harrison: Living in the Material World Awards

Awards and nominations of George Harrison: Living in the Material World 2011

Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Nominee
 Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Documentary Film
Nominee
