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Poster of Akitsu Springs
7.5
Kinoafisha Films Akitsu Springs
7.5

Akitsu Springs

, 1962
Akitsu onsen
Japan / Drama / 18+
Poster of Akitsu Springs
7.5

Cast

Mariko Okada
Shinko
Hiroyuki Nagato
Shusaku Kawamoto
Sumiko Hidaka
Otami
Asao Koike
Kōjirō Kusanagi
So Yamamura
Mikami
Jūkichi Uno
Kenkichi Matsumiya
Eijirō Tōno
Priest
Fukuko Sayo
Osumi
Teruo Yoshida
News reporter
Mari Yoshimura
Yoko
Mutsuko Sakura
Director Yoshishige Yoshida
Writer Shinji Fujiwara, Yoshishige Yoshida
Composer Hikaru Hayashi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1962
World premiere 15 June 1962
Release date
15 June 1962 Japan
Production Shochiku
Also known as
Akitsu onsen, Akitsu Springs, 秋津温泉, An Affair at Akitsu, As termas de Akitsu, Gorące źródła Akitsu, La source thermale d'Akitsu, Love Affair at Akitsu Spa, Οι θερμές πηγές του Ακίτσου, Горячий источник Акицу, The Affair at Akitsu

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.2 IMDb
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