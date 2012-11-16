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3.3
Kinoafisha Films Chuzhaya mat
3.3

Chuzhaya mat

, 2011
Chuzhaya mat
Russia / Drama / 18+
3.3

Cast

Evgeniya Dobrovolskaya
Evgeniya Dobrovolskaya
Elena Serdyukova
Nikita Emshanov
Gasan Kurbanmagomedov
Artur Beschastnyy
Artur Beschastnyy
Angelina Korshunova
Devid Alasaniya
Director Denis Rodimin
Writer Denis Rodimin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2011
World premiere 16 November 2012
Release date
16 November 2012 Russia 12+
16 November 2012 Kazakhstan
16 November 2012 Ukraine
Budget $160,000
Production Studio Slon
Also known as
Chuzhaya mat, Obca matka

Film rating

3.3
Rate 13 votes
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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