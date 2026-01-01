Sleepwalkers

, 1992
USA / Horror, Thriller / 18+
Synopsis

A mother-and-son team of strange supernatural creatures move to a small town to seek out a young virgin to feed on.

Cast

Brian Krause
Mädchen Amick
Alice Krige
Jim Haynie
Cindy Pickett
Ron Perlman
Director Mick Garris
Writer Stephen King
Composer Nicholas Pike
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1992
World premiere 10 April 1992
Release date
10 April 1992 Russia 16+
10 April 1992 Brazil
15 November 2023 Finland 18
19 August 1992 France
11 June 1992 Germany
3 July 1992 Great Britain
24 July 1992 Hungary
10 April 1992 Kazakhstan
26 November 1992 Netherlands
7 August 1992 Spain
28 August 1992 Turkey
10 April 1992 USA
10 April 1992 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $30,524,763
Production Columbia Pictures, Victor & Grais Productions, Ion Pictures
Also known as
Sleepwalkers, Sonámbulos, Alvajárók, Dönüşüm, I sonnambuli, La maldición de los sonámbulos, La Nuit déchirée, Les somnambules, Los mutantes, Lunatycy, Mesečari, Mesecniki, Nyktovates, Schlafwandler, Sleepstalkers, Sömngångare, Sonâmbulos, Sonâmbulos de Stephen King, Søvngængerne, Stephen King's Sleepwalkers, Stephen Kingin Unissakävelijät, Stephen Kings Schlafwandler, Stephen Kings sömngångarna, Unes kõndijad, Unissakävelijät, Νυχτοβάτες, Лунатики, Сновиди, Сомнамбули, स्लीपवॉकर्स, スティーブン・キング スリープウォーカーズ, 史蒂芬金之夢遊者, 夢遊鬼驚魂

5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas.

