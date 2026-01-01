ProductionDino De Laurentiis Company, Famous Films (II), International Film Corporation (II)
Also known as
Cat's Eye, El ojo del gato, KatzenAuge, Los ojos del gato, A Força do Mal, Djävulens ögon, General, Katės akis, Kattens øye, Katzen-Auge, Kedi Gözü, Kočičí oko, L'occhio del gatto, Mačacie oko, Mačije oko, Macskaszem, Mắt Mèo, Oko kota, Olhos de Gato, Paholaisen silmät, Quitters, Inc., Stephen King's Cat's Eye, Stephen Kingin Paholaisen silmät, Stephen Kings Katzenauge, The Ledge, Το μάτι της γάτας, Котяче око, Кошачий глаз, Окото на котката, スティーブン・キング キャッツ・アイ, Stephen King-Macskaszem, El felino del diablo, 캐츠 아이