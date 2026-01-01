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Poster of Cat's Eye
6.7
Kinoafisha Films Cat's Eye
6.7

Cat's Eye

, 1985
Cat's Eye
USA / Horror, Thriller, Comedy / 18+
Poster of Cat's Eye
6.7

Cast

Drew Barrymore
Drew Barrymore
Amanda
James Woods
James Woods
Dick Morrison
Alan King
Dr. Vinny Donatti
Kenneth McMillan
Cressner
Robert Hays
Johnny Norris
Jack Dillon
Candy Clark
Sally Ann
James Naughton
Hugh
Tony Munafo
Junk
Court Miller
Mr. McCann
Russell Horton
Mr. Milquetoast
Director Lewis Teague
Writer Stephen King
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1985
World premiere 12 April 1985
Release date
12 April 1985 Russia 16+
4 December 1986 Germany
22 September 1997 Great Britain
15 November 1985 Ireland 15
18 October 1985 Italy
12 April 1985 Kazakhstan
15 January 1988 Portugal
12 April 1985 USA
12 April 1985 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $13,087,013
Production Dino De Laurentiis Company, Famous Films (II), International Film Corporation (II)
Also known as
Cat's Eye, El ojo del gato, KatzenAuge, Los ojos del gato, A Força do Mal, Djävulens ögon, General, Katės akis, Kattens øye, Katzen-Auge, Kedi Gözü, Kočičí oko, L'occhio del gatto, Mačacie oko, Mačije oko, Macskaszem, Mắt Mèo, Oko kota, Olhos de Gato, Paholaisen silmät, Quitters, Inc., Stephen King's Cat's Eye, Stephen Kingin Paholaisen silmät, Stephen Kings Katzenauge, The Ledge, Το μάτι της γάτας, Котяче око, Кошачий глаз, Окото на котката, スティーブン・キング　キャッツ・アイ, Stephen King-Macskaszem, El felino del diablo, 캐츠 아이

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Sally Ann Polly got in one good peck before that cat killed her. Good for Polly!
Hugh I certainly never realized that Polly had such a big pecker.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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