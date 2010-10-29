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Poster of Trollhunter
6.9
Trollhunter - Trailer
Kinoafisha Films Trollhunter
6.9

Trollhunter

, 2010
Trolljegeren
Norway / Thriller, Sci-Fi, Drama / 18+
Trailers
Poster of Trollhunter
6.9
Trollhunter - Trailer
Trollhunter  Trailer

Synopsis

A group of students investigates a series of mysterious bear killings, but learns that there are much more dangerous things going on. They start to follow a mysterious hunter, learning that he is actually a troll hunter.

Cast

Otto Jespersen
Hans, trolljegeren
Hans Morten Hansen
Finn Haugen
Tomas Alf Larsen
Kalle
Robert Stoltenberg
Polsk bjørnejeger
Glenn Erland Tosterud
Thomas
Knut Nærum
E-verkssjef
Johanna Mørck
Johanna
Urmila Berg-Domaas
Malica
Eirik Bech
Campingplasseier
Inge Erik Henjesand
Director André Øvredal
Writer André Øvredal
Cast and Crew

Film details

Country Norway
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2010
Online premiere 10 June 2011
World premiere 29 October 2010
Release date
27 July 2011 Belgium
28 November 2011 Brazil
27 July 2011 France
7 April 2011 Germany
8 September 2011 Great Britain
9 September 2011 Ireland
24 March 2012 Japan
11 November 2011 Lithuania
6 October 2011 Malaysia
11 November 2011 Mexico
12 May 2011 Netherlands
29 October 2010 Norway
16 August 2012 Peru
23 December 2011 Poland
29 October 2010 South Africa
17 October 2011 South Korea
27 May 2011 Turkey
10 June 2011 USA
MPAA PG-13
Budget 19,900,000 NOK
Worldwide Gross $5,341,098
Production Filmkameratene, Film Fund FUZZ, SF Norge A/S
Also known as
Trolljegeren, Trollhunter, Troll Hunter, The Troll Hunter, Trol: la verdad detrás de la leyenda, A trollvadász, Kynigos troll, Les Chasseurs de Trolls, Łowca trolli, O Caçador de Troll, O Caçador de Trolls, Peikonmetsästäjä, Trol: Destrucción Total, Troldjægeren, Trolių medžiotojai, Troll, Troll Avı, Troll hunter - vaiettu salaisuus, Troll: Destruição Total, Trollikütt, Trolljägaren, Κυνηγός τρολ, Ловац на тролове, Ловец на тролове, Мисливці на тролів, Охотники на троллей, トロール・ハンター, 追擊巨怪, Cazadores de Trolls, 트롤 사냥꾼, El Cazador de Troll, Troll Avcisi

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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Trollhunter - Trailer
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Quotes

Polsk bjørnejeger In Poland, we don't ask, we do. Why problem make when you no problem have you don't want to make?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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