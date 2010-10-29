Also known as

Trolljegeren, Trollhunter, Troll Hunter, The Troll Hunter, Trol: la verdad detrás de la leyenda, A trollvadász, Kynigos troll, Les Chasseurs de Trolls, Łowca trolli, O Caçador de Troll, O Caçador de Trolls, Peikonmetsästäjä, Trol: Destrucción Total, Troldjægeren, Trolių medžiotojai, Troll, Troll Avı, Troll hunter - vaiettu salaisuus, Troll: Destruição Total, Trollikütt, Trolljägaren, Κυνηγός τρολ, Ловац на тролове, Ловец на тролове, Мисливці на тролів, Охотники на троллей, トロール・ハンター, 追擊巨怪, Cazadores de Trolls, 트롤 사냥꾼, El Cazador de Troll, Troll Avcisi

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