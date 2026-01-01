Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Alice Adams
Poster of Alice Adams
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Alice Adams

Alice Adams

Alice Adams 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The misadventures of two social-climbing women in small town America.
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1935
World premiere 15 August 1935
Release date
29 November 1935 France
16 October 1935 USA
Production RKO Radio Pictures
Also known as
Alice Adams, Désirs secrets, La mujer que supo amar, 19 år, 19-vuotiaana, A Mulher que Soube Amar, Alice Adamsová, Booth Tarkington's Alice Adams, Geheim verlangen, Húszéves lány, Mam 19 lat, Primo amore, Sonhos Dourados, Sueños de juventud, Vid 19 år, Элис Эдамс, アリス・アダムス
Director
George Stevens
Cast
Katharine Hepburn
Katharine Hepburn
Fred MacMurray
Fred MacMurray
Fred Stone
Evelyn Venable
Frank Albertson
Cast and Crew
Similar films for Alice Adams
Woman of the Year 7.2
Woman of the Year (1942)
Sylvia Scarlett 6.3
Sylvia Scarlett (1935)
Spitfire 5.4
Spitfire (1934)
Without Love 6.8
Without Love (1945)
Stage Door 7.7
Stage Door (1937)
Suddenly, Last Summer 7.5
Suddenly, Last Summer (1959)
The Rainmaker 6.9
The Rainmaker (1956)
Dragon Seed 6.0
Dragon Seed (1944)
Keeper of the Flame 6.7
Keeper of the Flame (1942)
Suez 6.6
Suez (1938)
Quality Street 6.2
Quality Street (1937)
5.8
Champagne Waltz (1937)

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more