Country USA

Runtime 1 hour 57 minutes

Production year 1965

World premiere 23 June 1965

Budget $5,760,000

Production P-R Productions Picture

Also known as

Von Ryan's Express, El expreso de Von Ryan, Colonel von Ryans Expreß, O Expresso de Von Ryan, Von Ryans Express, Az elrabolt expresszvonat, Dassotokkyu, Ekspres pukovnika Ryana, Ekspres Pukovnika Von Rajana, Ekspres pukovnika Von Ryana, Ekspres Von Ryana, El coronel Von Ryan, Expresul Colonelului Von Ryan, Fedailer birliği, Fon Rajeno ekspresas, Il colonnello Von Ryan, Kuoleman juna, L'express du colonel von Ryan, To express tou von Ryan, Von Ryan's ekspres, Von Ryan's express - kuolemanjuna, Von Ryan's Express -Kuolemanjuna, Von Ryan's Express trein, Von Ryani Express, Von Ryanov expres, Von Ryanův expres, Xe Lửa Tốc Hành Von Ryan, Експресът на Фон Райън, Экспресс Фон Райана, 列車大逃亡, 脱走特急