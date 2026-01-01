Menu
Poster of Von Ryan's Express
Poster of Von Ryan's Express
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Von Ryan's Express

Von Ryan's Express

Von Ryan's Express 18+
Synopsis

An American POW leads a group of mainly British prisoners to escape from the Germans in WWII.
Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1965
World premiere 23 June 1965
Release date
22 September 1965 Argentina
5 November 1965 Belgium
11 September 1965 Brazil
3 November 1965 Denmark
10 February 1978 Finland
25 August 1965 France
10 September 1965 Germany
16 August 1965 Great Britain
23 May 1968 Hungary
16 August 1965 Ireland
7 August 1965 Japan
21 October 1965 Mexico
23 September 1965 Netherlands
6 October 1965 South Africa
25 October 1965 Spain
20 September 1965 Sweden
1 November 1965 Turkey
23 June 1965 USA
Budget $5,760,000
Production P-R Productions Picture
Also known as
Von Ryan's Express, El expreso de Von Ryan, Colonel von Ryans Expreß, O Expresso de Von Ryan, Von Ryans Express, Az elrabolt expresszvonat, Dassotokkyu, Ekspres pukovnika Ryana, Ekspres Pukovnika Von Rajana, Ekspres pukovnika Von Ryana, Ekspres Von Ryana, El coronel Von Ryan, Expresul Colonelului Von Ryan, Fedailer birliği, Fon Rajeno ekspresas, Il colonnello Von Ryan, Kuoleman juna, L'express du colonel von Ryan, To express tou von Ryan, Von Ryan's ekspres, Von Ryan's express - kuolemanjuna, Von Ryan's Express -Kuolemanjuna, Von Ryan's Express trein, Von Ryani Express, Von Ryanov expres, Von Ryanův expres, Xe Lửa Tốc Hành Von Ryan, Експресът на Фон Райън, Экспресс Фон Райана, 列車大逃亡, 脱走特急
Director
Mark Robson
Cast
Frank Sinatra
Frank Sinatra
Trevor Howard
Raffaella Carrà
Brad Dexter
Sergio Fantoni
Cast and Crew
Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Quotes
Maj. Eric Fincham It would take you too long to strangle a man, Colonel. The average Nazi would get impatient while you were doing it.
Stills
