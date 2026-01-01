Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Heroes of Telemark
Poster of The Heroes of Telemark
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Heroes of Telemark

The Heroes of Telemark

The Heroes of Telemark 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Norwegian resistance tries to stop German efforts to produce an atomic bomb component during World War II.
Country Great Britain
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 1965
World premiere 12 November 1965
Release date
1 January 1966 Denmark
22 November 1965 Great Britain
12 November 1965 Norway 15
31 January 1966 USA
Budget $5,600,000
Production Benton Film Productions
Also known as
The Heroes of Telemark, Los héroes de Telemark, Anthony Mann's The Heroes of Telemark, Hjältarna från Telemark, Les héros de Télémark, Os Heróis de Telemark, Telemarkin sankarit, Bohaterowie Telemarku, De helden van Telemark, Els herois de Telemark, Eroii de la Telemark, Gli eroi di Telemark, Heltene fra Telemark, Helter fra Telemark, Helter i Telemark, Hjältarna från Telemarken, Hrdinové z Telemarku, Hrdinovia z Telemarku, Kennwort 'Schweres Wasser', Operation tungt vatten, Stoßtrupp Telemark, Telemark hősei, Telemark kahramanları, Telemarkens helte, Telemarki kangelased, Telemarks hjältar, Teremâku no yôsai, The Telemark Heroes, The Unknown Battle, Οι ήρωες του Τέλεμαρκ, Герои Телемарка, Героите на Телемарк, テレマークの要塞, 鐵拉瑪九壯士
Director
Anthony Mann
Cast
Kirk Douglas
Kirk Douglas
Richard Harris
Richard Harris
Ulla Jacobsson
Michael Redgrave
Michael Redgrave
David Weston
Cast and Crew
Similar films for The Heroes of Telemark
Battle of Britain 7.0
Battle of Britain (1969)
Dreymar við havið 7.0
Dreymar við havið (2017)
The Eagle Has Landed 6.9
The Eagle Has Landed (1976)
Von Ryan's Express 7.1
Von Ryan's Express (1965)
The Desert Rats 6.7
The Desert Rats (1953)
Hawaii 6.6
Hawaii (1966)
Zulu 7.7
Zulu (1964)
Cast a Giant Shadow 6.1
Cast a Giant Shadow (1966)
Is Paris Burning? 6.6
Is Paris Burning? (1966)
Cimarron 6.4
Cimarron (1960)
The Wild Geese 6.8
The Wild Geese (1978)

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Terboven Winston Churchill is puffing an extra big cigar today. And we laugh at him. Why? Because all these containers, which the British did so much to destroy, have already been pre-fabricated in Berlin. They are already on their way here and will be installed by tomorrow.
Nilssen That is... I must say that is fantastic efficiency!
Terboven Don't you ever make the mistake of under-rating the Germans. By Easter we will have not merely 10,000 pounds of heavy water, but 12,000 pounds of heavy water.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more