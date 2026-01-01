Menu
IMDb Rating: 7.3
Broadway Melody of 1940

Broadway Melody of 1940

Broadway Melody of 1940 18+
Synopsis

Johnny Brett and King Shaw are an unsuccessful dance team in New York. A producer discovers Brett as the new partner for Clare Bennett, but Brett, who thinks he is one of the people they lent money to gives him the name of his partner.
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1940
World premiere 9 February 1940
9 February 1940 USA
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Broadway Melody of 1940, Broadway qui danse, Balla con me, Broadway danst, Broadway Melodie 1940, Broadway Melody, Broadway Melody 1940, Broadway-melodien, Broadwayn sävel 1940, Broadways melodi 1941, Broadways melodi 41, Idílio Musical, La melodia de Broadway de 1940, La Melodía de Broadway de 1940, La nueva melodía de Broadway, Melodia da Broadway de 1940, Melodies kai rythmoi tou 1940, Simfonija Brodveja, Steppaavaa rakkautta, Бродвейская мелодия 40-х, 踊るニュウヨーク
Norman Taurog
Fred Astaire
Fred Astaire
Eleanor Powell
George Murphy
Frank Morgan
Florence Rice
