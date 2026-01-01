Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Tinker Tailor Soldier Spy Tinker Tailor Soldier Spy Awards

Awards and nominations of Tinker Tailor Soldier Spy 2011

Academy Awards, USA 2012 Academy Awards, USA 2012
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
 Best Cinematography
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Costume Design
Nominee
 Best Editing
Nominee
 Best Production Design
Nominee
 Best Actor
Nominee
 Best Director
Nominee
 Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Golden Lion
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more