Also known as

Thank God It's Friday, Gracias a Dios es viernes, T.G.I.F., TGIF, ¡Por fin, ya es viernes!, After Dark, Até que Enfim é Sexta-Feira, Dieu merci c'est vendredi, Dieu merci, c'est vendredi, Disco, Discotheque, Doxa to Theo, einai Paraskevi - Apopse horevoume, Dzięki Bogu już piątek, En Güzel Gece, Gott sei Dank, es ist Freitag, Gottseidank, es ist Freitag, Graças a Deus É Sexta-Feira, Grazie a Dio è venerdì, Hvala bogu danas je petak, Hvala bogu, danes je petek, Luojan kiitos, on perjantai!, Por fin ya es viernes, Thank God it' s Friday, Végre péntek van!, Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή: Απόψε χορεύουμε, Слава Богу, сегодня пятница, Слава богу, че е петък, イッツ・フライデー

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