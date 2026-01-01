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Poster of Thank God It's Friday
5.5
Kinoafisha Films Thank God It's Friday
5.5

Thank God It's Friday

, 1978
Thank God It's Friday
USA / Comedy, Music / 18+
Poster of Thank God It's Friday
5.5

Cast

Valerie Landsburg
Frannie
Terri Nunn
Jeannie
Chick Vennera
Marv Gomez
Donna Summer
Nicole Sims
Ray Vitte
Bobby Speed
Mark Lonow
Dave
Andrea Howard
Sue
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Tony
Robin Menken
Maddy
Debra Winger
Debra Winger
Jennifer
Director Robert Klane
Writer Armyan Bernstein
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1978
World premiere 19 May 1978
Release date
19 May 1978 Russia 16+
26 August 1978 Japan R18+
19 May 1978 Kazakhstan
19 May 1978 USA
19 May 1978 Ukraine
MPAA PG
Budget $2,200,000
Worldwide Gross $134
Production Columbia Pictures, Casablanca Filmworks, Motown Productions
Also known as
Thank God It's Friday, Gracias a Dios es viernes, T.G.I.F., TGIF, ¡Por fin, ya es viernes!, After Dark, Até que Enfim é Sexta-Feira, Dieu merci c'est vendredi, Dieu merci, c'est vendredi, Disco, Discotheque, Doxa to Theo, einai Paraskevi - Apopse horevoume, Dzięki Bogu już piątek, En Güzel Gece, Gott sei Dank, es ist Freitag, Gottseidank, es ist Freitag, Graças a Deus É Sexta-Feira, Grazie a Dio è venerdì, Hvala bogu danas je petak, Hvala bogu, danes je petek, Luojan kiitos, on perjantai!, Por fin ya es viernes, Thank God it' s Friday, Végre péntek van!, Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή: Απόψε χορεύουμε, Слава Богу, сегодня пятница, Слава богу, че е петък, イッツ・フライデー

Film rating

5.5
Rate 15 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Marv Gomez You ain't gonna be happy until you're free. And the only way you're going to be free is to get loose. And the only way you're going to get loose is to dance!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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